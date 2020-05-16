Мужчина появляется в кадре на деловых встречах жены в разных образах: забавные фото

Муж американки Кары Филдс решил немного разрядить обстановку во время деловых видеозвонков своей жены, которая работает из дома во время карантина .Он каждый раз надевает интересный костюм, чтобы развеселить ее коллег.

Как пишет издание Izismile, Кара работает руководителем отдела маркетинга в компании по охране здоровья животных, и часто общается с коллегами по видеосвязи. В эти моменты мужчина Кары появляется за ее спиной, и каждый раз одевается в странные и смешные костюмы.

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"Он всегда любил носить нелепые вещи на публике, чтобы смутить меня. Поэтому, когда я превратила нашу кухню в кабинет, где моя камера была направлена на обеденный стол, он нашел возможность побаловаться и потроллить меня!", – сказала Кара.

Коллеги в восторге от мужа Кары, поэтому каждый раз с нетерпением ждут, какой же образ он приготовит на этот раз. "Моим коллегам это нравится. Они почти всегда видят его раньше меня. Но это прекрасно — ведь всем нам не помешает улыбнуться в эти непростые времена", – добавляет Кара.

Сначала мужчина появлялся в видеозвонках в простых образах — в ковбойской шляпе или смешной гавайской рубашке. Но позже, друзья стали передавать ему костюмы для Хэллоуина, поэтому образы стали еще более фантастическими.

Смотрите фото, как мужчина во время деловых встреч жены смешит коллег своими костюмами