Муж разработал велосипед для больной жены, чтобы вместе ездить на велопрогулки: милая история

Люди считают, что любовь может быть вечной, а влюбленные ради друг друга готовы на все. И на самом деле многие истории это доказывают. Так, одна пара из США, которая вместе уже более 50 лет, тоже рассказала свою историю любви, которой не мешает даже болезнь Альцгеймера.

Билл и Глада Форвард на протяжении всей совместной жизни претерпевали множество вызовов, включая несчастный случай в 2004 году, когда здоровье жены стало ухудшаться, и ей поставили диагноз – болезнь Альцгеймера. Однако, как пишет издание Bored Panda, пара не сдается и продолжает выполнять свои любимые традиции.

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Супруги много времени проводит на свежем воздухе, в частности, катаясь на велосипедах. Билл вспоминает, что велосипеды всегда были неотъемлемой частью их жизни, однако сейчас Глада не может нормально ходить и ездить на транспорте.



Билл и Глада на велосипеде / Фото Bored Panda

Поэтому мужчина решил сделать для нее специальный велосипед, чтобы не отказываться от их увлечения велопрогулками.

Когда мы впервые начали встречаться, я ездил на велосипеде из дома к Глади, хотя расстояние было около 5 километров. Это был единственный шанс, и это помогло нам быть вместе. Велосипед всегда был частью нашей жизни",

– объяснил Билл.

Билл много времени провел за границей, и он был чрезвычайно вдохновлен изобретательностью в разных странах, поэтому придумал идею создать велосипедное кресло.



Супруги на созданном Биллом велосипеде / Фото Bored Panda

По его словам, Билл придумал проект дизайна велосипеда и отнес его своему другу Кену Маккензи, чтобы тот его сделал. И это получилось прекрасно – теперь велосипед сделан таким образом, что одно колесо сзади и два колеса спереди со стулом, ремнем безопасности и опорами для ног.

Поэтому, сейчас пара продолжает свои велопрогулки в парках благодаря специальному велосипеду.

Что известно о болезни Альцгеймера? Люди с болезнью Альцгеймера теряют возможность мыслить, принимать решения, постепенно они теряют свою личность. Первым признаком деменции этой болезни является неспособность выполнять повседневные дела. Добавим, что большинство больных деменцией – пожилые люди.