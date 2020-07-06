Американец Зак Нельсон создал для своей жены с инвалидностью специальную коляску , которая помогает ей заехать в труднодоступные места, о которых она раньше и не мечтала. И она оказалась настолько удобной, что теперь пара планирует наладить массовое производство.

Его жена Кембри рассказала, что теперь благодаря изобретению мужа она может проехать много километров и не уставать, а также добираться тех мест, в которые она раньше и не планировала попасть, пишет Bored Panda.

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Эту коляску пара называет не инвалидной, ведь она можно заехать почти везде. Так, теперь они планируют запустить массовое производство, чтобы облегчить жизнь других людей с инвалидностью.



Мужчина создал коляску для жены с инвалидностью / Фото Bored Panda

Сколько будет стоить такая коляска? Поскольку обычно такие коляски стоят практически как машина. Но по словам Зака, их не инвалидная коляска стоит всего 3750 долларов. К тому же, она развивает скорость до 20 километров в час и полностью электрическая, а потому очень тихая и легкая в обслуживании.



Такая коляска может заехать куда угодно / Фото Bored Panda

Так, в зависимости от веса пассажира и груза, на одной батареи она может проехать от 16 до 32 километров, на двух – от 40 до 55 километров.