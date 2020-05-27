Муж устраивает свидание под окнами больницы, где лежит его беременная жена: очаровательные фото

Беременность Шоны Моллер стала настоящим испытанием как для нее, так и для ее семьи из-за пандемии коронавируса. Последние недели перед родами она проводит под наблюдением в больнице, а ее муж Боб Конлин еженедельно дежурит под ее окнами и даже организовывает свидание.

Шона сейчас на 29 неделе беременности, но из-за осложнений женщина вынуждена находиться в больнице Чикаго, ожидая рождения своего первого сына, пишет издание Bored Panda.

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К тому же, из-за карантина Боб не может посетить свою жену в больнице. Однако, он пытается поддержать ее другими способами.

Так, муж нашел замечательный способ проводить время вместе, устраивая вечерние свидания для Шоны под ее окнами.

Смотрите фото с свиданий Боба под окнами жены:



Муж говорит, что помнит тот день, когда его жена попала в больницу. Они оба плакали. После этого пара некоторое время общалась через видеозвонки по FaceTime и Zoom, но этого было недостаточно.



Пара разговаривает по видеовызовах возле больницы / Фото Bored Panda

Поэтому, Боб начал посещать жену, разговаривая с ней через окно больницы.



Боб держит плакат перед окнами жены / Фото Bored Panda