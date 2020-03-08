Муж принял 13-летнего мальчика после того, как родители-усыновители покинули его в больнице

Одинокий муж Питер Мутабазие имел тяжелую жизнь, однако он решил усыновить 13-летнего мальчика, которого родители-усыновители покинули в больнице два года назад.

Питер, усыновивший мальчика, сам вырос в маленькой деревне на границе Уганды. Его семья не всегда могла позволить купить себе пищу, поэтому они выращивали собственные бобы, горох и картофель, передает издание Bored Panda.

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Он начал помогать маме с хозяйством уже в 4 года. У семьи даже не было чистой воды, поэтому дети ходили по 2-3 часа, чтобы принести ее домой. Папа Питера запугивал всю семью: бил жену, отказывал детям в еде и тому подобное.

Однажды ночью, когда Питеру было 10, отец послал его купить сигареты. По дороге назад начал идти дождь, и сигареты испортились. Парень знал, что если он вернется домой, то его изобьют, поэтому он решил убежать.



Питер Мутабазие с усыновленным мальчиком Энтони / Фото Bored Panda

Питер прошел множество испытаний и невзгод, чтобы создать себе лучшее будущее. И когда наконец он наконец поселился в Оклахоме, захотел начать бизнес с недвижимостью. Имея две пустые спальни в доме, принимал детей из агенства, которые нуждались на время в жилье. "За последние 3 года у меня было 12 детей, начиная от 2 до 11 лет. Я одинокий, но могу легко справиться за двоих", – сказал Питер.

Но едавно Питер встретил мальчика, история которого была слишком болезненной даже для мужчины, который жил плохо. Однажды ночью к нему позвонил социальный работник, спросив, сможете ли он взять 11-летнего мальчика на одни выходные.



Энтони очень привязался к одинокому мужчине / Фото Bored Panda

Социальный работник привез парня в 3 ночи после двух часов езды из другого уезда в пределах штата. Питер сказал мальчику, которого звали Энтони, что тот может называть его "мистер Питер", но уже через 20 минут после приезда ребенок поинтересовалась, может ли называть мужчину "папой".

Впоследствии Питер решил узнать у социального работника, почему мальчик ищет приемных родителей. Оказывается, его бросила его биологическая мать, когда ему было 2 года. Затем его поместили жить в одну семью, но почти через десять лет они покинули его в больнице и больше не вернулись.

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Питер был шокирован. Потом выяснилось, что семья также отказалась от родительских прав, то есть Энтони не было куда деваться, поэтому мужчина решил принять его.

Так они были вместе с тех пор. И лишь 12 ноября 2019 года Питер наконец усыновил Энтони и дал ему свою фамилию. "Это заняло много времени, но я знал, что он будет моим сыном. Никто не хотел его, и на самом деле трудно найти семью, которая бы забрала 11-летнего мальчика", – добавил мужчина.