Иногда женщина может заметить, что ее мужчина флиртует с другими девушками. Но как на это реагировать? Психологи говорят, что если у мужчины и женщины нормальные отношения, то важно, прежде всего, просто поговорить о том, что вас волнует.

Так считает психолог Елена Вайс. Свои советы, что делать в случаях, когда ваш мужчина флиртует с другими, она написала в инстаграме.

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Главным советом является то, что с любимым надо откровенно об этом поговорить. Но разговаривать можно по-разному, в частности есть два варианта:

"Ты меня бесишь, потому что флиртуешь с другими".

"Милый, мне больно это видеть, я чувствую себя ненужной, когда ты так делаешь. Я не могу себе позволить сделать то же самое, ты же меня любишь".

Чем отличаются эти две фразы? "В первом варианте женщина, как мамочка, лишает партнера свободы выбора. Что нормальный мальчик скажет в таком случае? Он просто будет делать это ей на зло, потому что он взрослый и самостоятельный. Во втором варианте женщина озвучивает свои чувства, и дальше у партнера есть выбор – продолжать это делать или нет", – говорит психолог.



Мужчина засмотрелся на другую девушку / Фото Led-style

Если мужчина один раз взглянул на чужое декольте, то в этом нет ничего страшного. Но если флирт демонстративный – мужчина подмигивает, присвистывает другим, то это ненормально, и об этом стоит сказать. Объясните, что подобное поведение является некорректным, и если ничего не изменится, вы уйдете.

По словам Елены Вайс, очень важно научиться говорить свои просьбы с позиции свободы. Ведь это дает выбор вашему мужчине: принять вашу сторону или пойти за своей.

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А также это дает выбор вам: если он не принимает вашу просьбу, спросите себя: "Зачем мне мужчина, который делает мне больно после того, как я ему это сказала?". Ответ на этот вопрос поставит вас перед еще одним выбором: принять его волю флиртовать с женщинами или нет. Но флирт точно не пойдет отношениям на пользу", – добавляет Елена.

Психолог утверждает, что главным вопросом должно быть то, устраивает ли это вас. Важно всегда прорабатывать свою внутреннюю ценность, так как когда женщина ощущает собственное достоинство, с ней перестают происходить унижающие ее события.