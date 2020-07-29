Мужчина с подросткового возраста чувствовал, что находится не в своем теле и не мог найти себя. Со временем он понял в чем проблема, поэтому решил принимать гормоны, чтобы превратиться в женщину.

Издание BoredPanda рассказало историю перевоплощения женщины трансгендера Натали Замани.

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"Я рано это понял. Ощущение было, что я не в своем теле, должен скрыть себя, но тенденции постоянно проявлялись в моей личности", – сказала Натали.

Все началось в раннем подростковом возрасте с началом полового созревания. Замани рассказывает, что она в то время испытывала отвращение к изменениям, которые происходили с ее телом, и чувствовала себя несчастной. "Примерно в то же время я впервые узнала, что значит быть трансгендером", – добавляет она.



Мужчина хотел стать женщиной / Фото Borеd Panda

Но тогда Замани ничего не могла сделать и приняла решение стать женщиной лишь в 27 лет. "У меня была замечательная работа в сфере технологий, прекрасные отношения да и жизнь была хорошой, но я все еще не была в своем теле", – признается она.

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Поэтому мужчина начал принимать гормоны в течение 14 месяцев. По его словам, хотя это было трудно, это и стало лучшим периодом роста. И это было бы невозможно без семьи, друзей и партнера, они все были наибольшим источником поддержки для Натали.

Так, за последние 14 месяцев мужчина превратился в женщину, которой на самом деле хотел быть. Что вдохновило мужчину измениться? "Сейчас есть много популярных транс-женщин, о которых рассказывают СМИ. Они вдохновили меня", – добавляет Замани.

Натали поделилась советом для людей, которые не чувствуют, что они в своем теле и думают о переходе: "Переход тяжелый и неприятный для большинства, но я обещаю, что он становится лучше. Если вы еще не готовы к этому – не заставляйте себя. Начните свой переход, когда почувствуете это", – советует она.



Мужчина сам захотел изменить себя / Фото Bored Panda