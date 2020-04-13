Мужчина нарушил жесткий карантин, чтобы не сидеть дома с женой и детьми

Итальянец решил покататься на велосипеде несмотря на жесткий карантин только потому, чтобы не сидеть дома с женой и дочерьми. Его остановила полиция возле Флоренции и выписала штраф.

Когда правоохранитель спросил мужчину о таком поступоке, он развел руками и признался: "Я бежал, ибо не смог спорить с женой и дочерьми. Лучше заплатить штраф, чем быть с ними дома", передает la Repubblica di Firenze.

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Однако, выслушав оправдания велосипедиста, полицейский все равно оштрафовал его и приказал возвращаться домой.

Известно, что мужчина проехал несколько километров до того, как его остановила полиция. Он намеревался выехать за город.

Отметим, что в Италии в связи с пандемией коронавируса COVID-19 действуют жесткие ограничительные меры, в частности запрещают физические упражнения на свежем воздухе, в том числе и езду на велосипеде.

Вот как выглядит сейчас пустая Флоренция