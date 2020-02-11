Мужчина официально усыновил дочь жены после свадьбы: видео трогательной реакции девочки

Мужчина женился на маме девочки и пообещал усыновить ее дочь. Однако оформление всех документов затянулось, поэтому мужчина официально стал папой девочки лишь через несколько месяцев. И когда он это сказал ей, реакция малышки поразила.

Когда Тим Боббит впервые встретил свою будущую жену Энни, он знал, что она уже имеет самого дорогого человека в жизни – очаровательную дочь Кайли, передает издание Bored Panda.

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Однако довольно быстро девочка подружилась с Тимом, и он решил усыновить малышку. Мужчина сказал, что помнит первое знакомство с дочкой жены. Тогда он не знал, что именно он будет ночью укладывать Кайли спать, танцевать с ней в гостиной, играть в видеоигры, ездить вместе на американских горках и посещать все ее чарлидинговые и танцевальные кружки, как делают все любящие родители.



Тим Боббит с дочкой Кайли / Фото Bored Panda

Они делали так много лет, поэтому Кайли действительно начала считала Тима своим папой. На свадьбе девочка сделала молодоженам приятный сюрприз – она подарила отчиму письмо перед мамой и его семьей, в котором попросила официально усыновить ее.



Девочка сказала, что хочет, чтобы отчим усыновил ее / Фото Bored Panda

И когда после долгих месяцев оформления документы наконец были готовы, Тим решил удивить девочку собственным предложением. Он прочитал сердечное письмо и объявил, что в этот день он официально принимает ее и становится папой девочки. Маленькая Кайли, услышав это, расплакалась и обняла Тима.

Мужчина сказал дочери жены, что усыновил ее: смотрите фото