Мужчина сделал предложение девушке, инсценировав ограбление: шокирующее видео

Американец нанял подставного злоумышленника для ограбления магазина, чтобы сделать предложение своей возлюбленной. От страха и неожиданности женщина чуть не получила нервный срыв, однако все же согласилась стать его женой.

На видео, которое опубликовало издание The Sun, заметно, как мужчина со своей девушкой пришел в магазин, однако вдруг туда ворвался "грабитель".

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Пара сначала его не заметила и спокойно начала покупать продукты, но подставной злоумышленник подошел к ним и сделал вид, что у него в кармане лежит пистолет.



Женщина не догадывалась о таком предложении / Скриншот из видео

Девушка, ничего не подозревая, начала паниковать, а ее испуг перерос в истерику. Сам жених начал рассказывать нападающему-другу о совместных детях пары, которые ждут их дома, а также вспомнил о приближении свадьбы. Тогда "грабитель" достал из кармана кольцо и отдал товарищу.



Мужчина придумал оригинальное признание в любви / Скриншот с видео

Некоторое время девушка не понимала, что вообще происходит, но потом осознала, что ей делают предложение. Наверное, многие женщины сразу бросили бы своего парня за такие шутки, но американка ответила согласием.

Мужчина сделал предложение девушке, инсценировав ограбление: видео

Кстати, позже жених признался, что хотел устроить пранк с арестом, однако сотрудники полиции отказались в этом участвовать и сказали, что у них есть дела поважнее.