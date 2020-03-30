Мужчина трогательно поблагодарил медиков, которые спасли его жену от коронавируса: фото

Действительно, порой не хватает слов, чтобы выразить благодарности каждому из нас всем тем, кто борется с коронавирусом. Врачи и медсестры, которые круглосуточно лечат пациентов в переполненных больницах, ставят под угрозу собственное здоровье, но не сдаются.

А все это они делают лишь по одной причине: держать нас в безопасности.

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Так, один человек пережил много волнения, когда его жена столкнулась с вирусом, поэтому решил выразить благодарность эмоциональным и социально удаленным способом.

Он показал трогательное обращение возле Медицинского центра Нью-Джерси, Морристаун, в котором написано: "Спасибо всем в этой экстренной ситуации, что спасли жизнь моей жены. Я всех вас люблю".

Медсестра Элисон Швендсен сфотографировала его сообщение и поделилась им на своей странице в фейсбук, написав:

"На днях я услышала стук в окно ... Это было то, что я увидела – этот человек знал, что не может зайти, но хотел выразить определенную благодарность. У него слезы лились по лицу. Я спросила, как его жена, а он сказал: "Отлично, едем домой сегодня, вы все (медицинский персонал – Семья 24) удивительные".

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С его рукой на сердце и выражением лицом, трогательным от эмоций, вы можете видеть, насколько он благодарен. Элисон добавила, что она не знает этого человека и его жены, но в течение последних 13 лет работает медсестрой и понимает, для чего она это делает.