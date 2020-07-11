Много людей считают гендерное неравенство нормальным явлением и даже не замечают, мол, это только выдумки и их надо доказать. Однако ученые провели очередное исследование и выяснили, что гениальность мужчинам приписывают гораздо чаще, чем женщинам.

В исследовании американских ученых приняли участие более 3 тысяч человек разного возраста и пола из 78 стран. Им предложили пройти тест: ассоциировать изображение с гениальными мужчиной или женщиной. Так, при ассоциировании гениальности с мужчинами участники справлялись с заданием быстрее, пишет Science Daily.

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Также ученые задавали участникам прямой вопрос о том, считают ли они, что мужчины гениальнее женщин. И получали ответ, что нет: в одном из исследований участники даже связали понятие "суперумные" больше с женщинами, чем с мужчинами.

Поэтому ученые пришли к выводу, что люди не любят признаваться в стереотипности своих суждений. А значит, такие исследования следует проводить более тонкими способами.