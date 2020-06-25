Мужчины и женщины по-разному показывают любовь в браке: исследование

Люди считают, что женщины и мужчины любят по-разному. Например, женщины показывают свою любовь, делясь чувствами, обнимают и целуют партнера. Зато мужчины, стремясь показать свою любовь, моют посуду, выполняют домашние дела или инициируют секс.

Элизабет Шенфельд с коллегами из Университета Техаса в Остине (США) решила выяснить, действительно ли существуют гендерные способы проявления любовных чувств, пишет издание PsyFactor.

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Как проходило исследование? Ученые исследовали пары в четыре этапа: первый – через 2 месяца после бракосочетания, второй и третий - после года и двух лет совместной жизни, четвертый – через 13 лет в браке.

Результаты исследования показали, что женщины стремятся создать теплый эмоциональный климат в семье, поэтому проявляют свою любовь с помощью комплиментов и поцелуев, а также поведения к партнеру.

А мужчины так же часто проявляют свою любовь, однако, она не всегда демонстрируется через действия и поведение. Так, они чаще инициируют секс, потому что большинство женщин рассматривают его как способ проявления любовных чувств.

Кроме того, мужчины проявляют любовь с помощью совместного проведения досуга и выполнения домашних дел вместе с женой.