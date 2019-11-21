Мужчины чувствуют себя счастливее в отцовстве, чем матери: исследование

Американские специалисты выяснили, что отцы более счастливые родители, чем матери, однако они же могут принимать недостаточное участие в воспитании ребенка.

Исследование провели ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде. Они проанализировали данные о психологическом состоянии и уровень удовлетворенности жизнью 18 тысяч человек – как родителей, так и бездетных.

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По результатам исследования, оказалось, что отцы счастливее, чем матери и чем бездетные мужчины. Почему так? Специалисты предполагают, что это может быть из-за того, что отцы испытывают больше приятных эмоций и меньше стресса, чем матери, ведь они общаются с ребенком чаще всего благодаря совместным играм и досугу.

И хотя современные родители проводят с детьми больше времени, чем мужчины прошлых поколений, ученые считают, что отцы все же недостаточно вовлечены в воспитание своих чад.

Кроме того, ученые выяснили, что матери часто испытывают чувство вины, разрываясь между работой и домом, при этом отцы, которые работают, считают свое сочетание карьеры и отцовства вполне успешным.