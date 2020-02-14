На какую черту женщин обращают больше внимания современные мужчины: результаты исследования

Новые исследования показывают, что теперь мало иметь просто красивое лицо, чтобы понравиться парню. Оказалось, что современные мужчины обратят внимание на ту девушку, которая имеет высокий интеллект.

В частности, ученые установили, что в странах, которые поддерживают гендерное равенство обоих полов, мужчины считают интеллект женщин чрезвычайно привлекательным.

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Ученые считают, что все из-за того, что обоим партнерам теперь (с поддержкой гендерного равенства) может быть необходимо работать вне дома. По словам исследовательницы Алисы Игли, они ищут партнерш, которые помогут "минимизировать расходы и максимально использовать выгоду для их будущей жизни".

Кроме того, 38% процентов работающих женщин уже не интересуются мужчинами, которые могут обеспечить финансовую помощь.