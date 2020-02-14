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На какую черту женщин обращают больше внимания современные мужчины: результаты исследования

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Умная женщина / Фото Natasha Brazil на Unsplash

Новые исследования показывают, что теперь мало иметь просто красивое лицо, чтобы понравиться парню. Оказалось, что современные мужчины обратят внимание на ту девушку, которая имеет высокий интеллект.

В частности, ученые установили, что в странах, которые поддерживают гендерное равенство обоих полов, мужчины считают интеллект женщин чрезвычайно привлекательным.

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Ученые считают, что все из-за того, что обоим партнерам теперь (с поддержкой гендерного равенства) может быть необходимо работать вне дома. По словам исследовательницы Алисы Игли, они ищут партнерш, которые помогут "минимизировать расходы и максимально использовать выгоду для их будущей жизни".

Кроме того, 38% процентов работающих женщин уже не интересуются мужчинами, которые могут обеспечить финансовую помощь.

Автор: Мария Бондар
Теги: Семья Отношения Психология исследования
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