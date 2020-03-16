На время карантина в Украине не будут работать ЗАГСы, – Минюст

Министерство юстиции решило на время карантина в Украине закрыть все отделы государственной регистрации брака ради недопущения распространения коронавируса Covid-2019. Поэтому, все ЗАГСы не будут работать до 3 апреля.

С 12 марта по 03 апреля 2020 года в отделах ЗАГС установлен карантин и ограничен прием граждан.

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Отметим, что будут принимать только тех граждан, вопросы которых будут касаться регистрации рождения, смерти и выдачи архивных документов о регистрации брака, необходимые для подтверждения для похорон.

Будет проводиться только регистрация брака и развод супругов, если заявления были поданы до 13 февраля 2020 года и назначены на указанный период.

Кроме того, украинцы могут подать заявление для государственной регистрации брака через интернет.