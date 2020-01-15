На здоровье подростков существенно влияет плохое общение с папой после развода

Трудности в общении с отцом после развода негативно сказываются на здоровье детей. В частности, подростки жалуются на такие симптомы: головная боль, головокружение, боли в животе, тревожность, депрессия и проблемы со сном.

По данным Норвежского института общественного здоровья, около 40% подростков пережили развод родителей. "Мы хотели изучить, что происходит с общением между родителями и детьми после развода, и как это влияет на здоровье детей в будущем", – объясняют ученые.

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Исследователи спросили более 1200 подростков, легко ли им разговаривать с папами. Ответы были от "очень легко" до "очень трудно или перестали общаться".

"Развод, кажется, не влияет на то, как они общаются с матерью, но он сильно связан с разговорными трудностями с отцом", – говорит Меланд. К тому же, у тех детей, которые сообщили о потере контакта или которым трудно общаться с отцом после развода, было обнаружено больше всего жалоб на здоровье.

Если же подростки имели хорошие отношения с обоими родителями после их развода, то, кажется, это не влияло на самооценку или здоровья детей каким-то негативным образом. Поэтому, ученые отметили, что контакт с обоими родителями после развода важен.

Интересно, но исследование также показывает, что девочки имеют больше трудностей в общении с отцами, чем ребята. "Мы увидели тенденцию, что девушки больше страдают от потери контакта с отцами, но разница несущественная", – сказал исследователь.