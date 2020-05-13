Как наладить отношения с родителями пожилого возраста: основные правила

Во время карантина конфликты в семьях стали проиходить все чаще. И если на детей можно как-то повлиять, то как найти общий язык с родителями пожилого возраста? Ведь независимо от нашего возраста, для мамы и папы мы все равно – дети.

Поэтому психолог Наталья Подлесная рассказала телеканалу Украина, как договориться с пожилыми родителями и пережить карантин в мире и покое.

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Да, наладить отнощения с пожилыми родителями непросто, особенно когда вы вместе 24/7. Но большинство конфликтных ситуаций можно избежать, если обратить внимание на пять основных правил.

Не пытайтесь исправить пожилых людей

"Первое – не пытайтесь исправить пожилого человека, ведь вы просто потратите свой энергетический ресурс", – рассказала психолог.

Почти невозможно перевоспитать взрослых людей, даже из лучших побуждений. Ведь они имеют собственные привычки и жизненные ценности, которые развивали годами. Поэтому спорить не стоит, мудрее – принять выбор пожилого человека.



Найдите общий язык с родителями пожилого возраста / Фото Моя окраина

В конфликтах попробуйте сменить тему

К сожалению, с возрастом родители могут становиться более сварливыми – они чаще обижаются и заводятся с пол-оборота. Поэтому, как советует эксперт, попробуйте во время конфликта сразу сменить тему. "И вспоминайте о том времени, когда ваши родители были молодыми и уверенными в себе – им сразу станет легче", – добавляет Наталья Подлесная.

Не пытайтесь доказать свою правоту

Не пытайтесь любой ценой доказать, что вы правы, или растолковать родителям, почему они ошибаются. "Научитесь переступать через какие-то темы с пожилыми родственниками", – советует психолог. Также можно выйти в другую комнату или придумать повод, чтобы закончить разговор.

А чтобы родители на карантине были в хорошем настроении, психолог советует пользоваться отдельным правилом: "Дозируйте информацию для пожилых родителей. Поставьте на телевизор программу управления и позволяйте смотреть только положительные, хорошие передачи".

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Выбирайте положительные темы для разговоров – больше шуток

Так, по словам Натальи Подлесной, чувство юмора поможет сгладить все острые углы.

Людям в возрасте очень важно чувствовать себя нужными

Это последнее правило. Так, давайте время от времени возможность родителям чем-то помочь вам. Например, вести учет коммунальных платежей, приготовить обед или что-то сделать для вас. И помните, что изменить взрослых невозможно, но можно их просто любить, ведь они – ваши родители.