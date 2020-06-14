Когда женщина находит себе другого мужчину, то для нее самое тяжелое – познакомить с ним своего ребенка. К тому же, женщина должна держать баланс, не переходя на сторону малыша или нового избранника. Читайте советы, как познакомить ребенка с отчимом.

По словам психолога Натальи Ломоносовой, каждый случай особый, однако есть универсальные советы, которые можно дать любой женщине с детьми, которая хочет познакомить их с новым возлюбленным, пишет издание НВ.

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Как наладить взаимоотношения детей и отчима

Не ждите, что они быстро подружатся

Во-первых, не стоит рассчитывать на то, что ребенок сразу примет нового мужа мамы. Но, это не означает, что не нужно пытаться, ведь мама имеет право на личную жизнь.

Не спешите

Психолог уверяет, что не нужно устраивать знакомство мужа с ребенком в начале их отношений, когда она безгранично влюблена. Это стоит делать только тогда, когда женщина точно решит, что это тот самый, с которым она готова делить быт.

Определите роль мужа

Женщина должна определить для себя роль мужчины во взаимоотношениях с ребенком. "Учитывайте, хотите ли вы, чтобы он стал ему отцом, или будет достаточно дружеских отношений? И учтите, поддерживает ли ребенок нормальную связь с родным отцом", – добавляет Наталья Ломоносова.



Определите роль мужчины / Фото Infokids

И обязательно обсудите эту роль с мужем, договоритесь обо всем заранее и будьте честны с собой.

Обеспечьте правильное знакомство

Первое знакомство ребенка и отчима должно пройти на нейтральной территории – в парке, кафе, площадке и тому подобное. Не приводите мужа сразу домой, потому что это место ребенок воспринимает как безопасное пространство.

Не ждите много от мужа

Не стоит ждать, что в мужчине сразу откроется родительская роль, этого может вообще не произойти. Особенно если дети достаточно взрослые. Дистанция, которую отчимы иногда выдерживают, им необходима.

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Не отказывайтесь от мужа ради детей

Если ваши дети против другого мужчины, попробуйте объяснить, что это для вас важно. Скажите, что хотите жить с ним сейчас, а не тогда, когда дети создадут собственные семьи.

Дайте ребенку время на то, чтобы пережить изменения

Ребенок может бояться, что мама удалится, а привычная жизнь изменится. Поэтому в начале отношений будьте рядом с ребенком и проявляйте терпение.

Также не хорошо, если ребенок сразу принимает происходящее. Не спешите радоваться отсутствию конфликтов: ребенок может закрыться и переживать все внутри, чтобы не огорчать маму.

"Лучшее, что может сделать отчим для пасынка или падчерицы – это стать важным человеком. Но это произойдет лишь при отсутствии авторитаризма, унижений и лишних требований", – добавляет психолог.