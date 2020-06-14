Как наладить взаимоотношения ребенка и отчима: советы психолога
Когда женщина находит себе другого мужчину, то для нее самое тяжелое – познакомить с ним своего ребенка. К тому же, женщина должна держать баланс, не переходя на сторону малыша или нового избранника. Читайте советы, как познакомить ребенка с отчимом.
По словам психолога Натальи Ломоносовой, каждый случай особый, однако есть универсальные советы, которые можно дать любой женщине с детьми, которая хочет познакомить их с новым возлюбленным, пишет издание НВ.
Интересно! Отношения отчима и пасынка: советы, которые помогут наладить отношения
Как наладить взаимоотношения детей и отчима
- Не ждите, что они быстро подружатся
Во-первых, не стоит рассчитывать на то, что ребенок сразу примет нового мужа мамы. Но, это не означает, что не нужно пытаться, ведь мама имеет право на личную жизнь.
- Не спешите
Психолог уверяет, что не нужно устраивать знакомство мужа с ребенком в начале их отношений, когда она безгранично влюблена. Это стоит делать только тогда, когда женщина точно решит, что это тот самый, с которым она готова делить быт.
- Определите роль мужа
Женщина должна определить для себя роль мужчины во взаимоотношениях с ребенком. "Учитывайте, хотите ли вы, чтобы он стал ему отцом, или будет достаточно дружеских отношений? И учтите, поддерживает ли ребенок нормальную связь с родным отцом", – добавляет Наталья Ломоносова.
Определите роль мужчины / Фото Infokids
И обязательно обсудите эту роль с мужем, договоритесь обо всем заранее и будьте честны с собой.
- Обеспечьте правильное знакомство
Первое знакомство ребенка и отчима должно пройти на нейтральной территории – в парке, кафе, площадке и тому подобное. Не приводите мужа сразу домой, потому что это место ребенок воспринимает как безопасное пространство.
- Не ждите много от мужа
Не стоит ждать, что в мужчине сразу откроется родительская роль, этого может вообще не произойти. Особенно если дети достаточно взрослые. Дистанция, которую отчимы иногда выдерживают, им необходима.
Читайте также! Конфликты со свекровью и тещей: советы психолога, как с ними жить дружно
- Не отказывайтесь от мужа ради детей
Если ваши дети против другого мужчины, попробуйте объяснить, что это для вас важно. Скажите, что хотите жить с ним сейчас, а не тогда, когда дети создадут собственные семьи.
- Дайте ребенку время на то, чтобы пережить изменения
Ребенок может бояться, что мама удалится, а привычная жизнь изменится. Поэтому в начале отношений будьте рядом с ребенком и проявляйте терпение.
Также не хорошо, если ребенок сразу принимает происходящее. Не спешите радоваться отсутствию конфликтов: ребенок может закрыться и переживать все внутри, чтобы не огорчать маму.
"Лучшее, что может сделать отчим для пасынка или падчерицы – это стать важным человеком. Но это произойдет лишь при отсутствии авторитаризма, унижений и лишних требований", – добавляет психолог.