Собака в детстве уменьшает риск развития шизофрении: исследования

С тех пор, как люди сделали собаку домашним животным, она стала верная, послушная и может обеспечить своего хозяина обществом и эмоциональным благополучием. Сейчас исследование позволяет утверждать, что существование такого "лучшего друга" у ребенка с раннего возраста также может иметь пользу для здоровья – это уменьшает шансы развития шизофрении во взрослом возрасте.

В ходе исследования доктор медицинских наук Роберт Йолкен и его коллеги из системы здравоохранения исследовали связь между воздействием домашнего животного – кошки или собаки – в течение первых 12 лет жизни ребенка и диагнозом шизофрении или биполярного расстройства, передает издание Medical Xpress.

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Исследователи были удивлены, увидев значительное уменьшение риска развития у человека расстройства, если он подвергался воздействию собаки в начале жизни. Однако не было существенной связи между собаками и биполярным расстройством, или между котами и любым психическим расстройством.

Кроме того, предварительные эксперименты определили, что ранние жизненные влияния домашних животных являются факторами окружающей среды, которые могут изменять иммунную систему различными средствами, включая аллергическую реакцию, контакт с бактериями и вирусами, стресс и тому подобное.

Всех участников исследования спросили, не было у них домашних котов или собак в течение первых 12 лет жизни. Те, кто сообщал, что домашнее животное кошка или собака находилась в их доме, когда они родились, считались подверженными влиянию этого животного с рождения.

*В своем исследовании Йолкен и его коллеги исследовали около 1400 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 65 лет, из которых 396 человек болели шизофренией, 381 – биполярным расстройством.