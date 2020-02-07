"Нам надо серьезно поговорить": как понять, что вам пора разойтись

Завершение отношений с любимым человеком – это всегда больно, ведь во время разрыва вам придется пройти те же стадии, что и при потере близкого человека: отрицание, гнев, торг, депрессию и принятие. Однако есть признаки, когда это действительно стоит сделать.

Почему пары расходятся? Кроме насилия в разных формах, бывает множество индивидуальных причин – ситуаций или обстоятельств, которые заставляют человека страдать и делают его несчастным. Это психолог Тася Осадчая рассказала изданию Inspired.

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Она отмечает, что физическое насилие является прямой причиной для окончания отношений. "А вот психологическое насилие – это более тонкая вещь. Причиной для разрыва может стать даже игнорирование. Когда после ссоры кто-то из пары перестает несколько дней разговаривать с партнером", – ответила психолог.

Однако в действительности никто, кроме самого человека, который находится в отношениях, не имеет права определять, есть ли основания для разрыва отношений.

Каждый человек может завершить отношения тогда, когда чувствует, что в них ему уже не лучше, чем самому. Однако бывают случаи, когда отношения уже исчерпали себя или являются токсичными без прямых проявлений насилия. Партнеры не находят в себе силы их завершить или же просто не могут понять, что не так,

– считает Тася Осадчая.

Как понять, что стоит разорвать отношения

Нарушение границ

Нарушение личных границ может стать причиной для разрыва отношений.

"Самый простой пример: когда один из партнеров ограничивает другого в общении с друзьями или когда нарушается приватность – человек начинает читать переписку своего партнера", – подчеркнула психолог.

Она заверила, что одно дело, когда люди в паре заранее договорились между собой, что каждую неделю будут читать СМС-сообщения друг друга, но тайное чтение переписки – это совсем другое дело.



Странно, если любимый человек начинает читать ваши сообщения / Фото Reddit

Газлайтинг

Один из самых опасных видов психологического насилия является газлайтинг. Обычно в таких случаях у человека чаще всего возникают сомнения в том, может ли он завершить такие отношения.

Например, молодая семья, где женщина в декретном отпуске ухаживает за ребенком, а муж работает.

"Ребенком постоянно занимается только женщина. А когда просит своего мужа провести субботу с ребенком, чтобы встретиться с подругами, он устраивает скандал на тему того, что она не ценит его, он зарабатывает деньги, а она ничего не делает. Так в агрессивной или в пассивно агрессивной форме он прививает ей чувство вины", – рассказала психолог.

По ее словам, в таких отношениях человека шантажируют. Когда он разрывает отношения и "оборачивается некоторое время назад", он сам может ужаснуться тому, какое отношение позволял к себе.

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Различные жизненные цели

Если сначала у вас совпали жизненные цели, то могло сложиться представление, что так будет всегда. "И когда у людей появляются разногласия, они начинают тянуть друг друга в разные направления. Это также является формой насилия", – ответила Тася Осадчая.

Поэтому если люди хотят от жизни совершенно разного, было бы хорошо проговорить это и вовремя разойтись. Тогда есть шанс, что они смогут остаться друзьями в хороших отношениях.

А если кто-то один начинает обесценивать позицию другого, критиковать или выдвигать свою позицию, тогда начинается конфликт, который может закончиться скандальным разрывом,

– добавила эксперт.

Исчезли чувства

Это часто становится поводом для обращения к психологу, в частности из-за ухудшения сексуальной жизни, что, как правило, беспокоит хотя бы одного из пары. Это необязательно является поводом для завершения отношений, но может им стать, если не работать над отношениями. Речь о том, чтобы понимать механизм их развития.

"Отношения со временем меняются. Абсолютно нормально через год после начала совместной жизни иметь совсем другие чувства к партнеру, чем те, которые были раньше. Ведь природа мудра, поэтому она сделала так, что в начале у нас работают одни гормоны, а затем – другие", – заверила психолог.

Так, во время влюбленности мы "включаемся" в партнера и хотим быть постоянно рядом – это фаза слияния. После нее в игру вступают другие гормоны, среди которых окситоцин – гормон привязанности, выделяемый во время постоянного тактильного контакта.

Именно этот гормон дает нам возможность оставаться в паре по 60 лет в стабильных, теплых и близких отношениях. Но он также приглушает сексуальное влечение. Как это предотвратить? Новые образы, эксперименты и игры усилят сексуальное возбуждение.

"Абсолютно нормальный этап после идеализации партнера – процесс разочарования, когда мы замечаем все, что нам не нравится в партнере, видим, насколько мы действительно разные. На этом этапе важно не делать преждевременных выводов, а поговорить", – добавила Таня Осадчая.

Оставленные обиды

Также часто причина ухудшения отношений бывает банальной: за долгое время у партнеров накопились непроговоренное обиды друг на друга. Впоследствии появляется фоновое раздражение. Так может прийти момент, когда будет уже поздно разбираться и придется просто разорвать отношения.

"Чтобы выйти из ситуации, хотя бы один из партнеров должен набраться смелости признаться в проблеме и поговорить с партнером. Стоит начать разбираться в этих ситуациях либо самостоятельно, либо с помощью психотерапевта. Тогда есть шансы на восстановление отношений", – сказала психолог. А если партнеры к этому не готовы, боятся меняться, это может привести к тому, что выход будет только один – закончить отношения.

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Что надо знать о разрыве отношений

По словам психолога, еще никому не удавалось уйти от фаз переживания потери, к которым относится и разрыв отношений.

Обычно выделяют пять или восемь фаз переживания потери:

Первая фаза – шок

Человеку не верится, что это происходит на самом деле. Более того, у человека, который принимает это решение, сначала может появиться ощущение эйфории, но оно очень коварное.

Вторая фаза – отрицание

Возможная форма отрицания: человек по привычке вечером после работы приходит к месту, где они вместе жили с партнером, стоит под дверью и внезапно понимает, что он уже там не живет.

Третья фаза – торги

Когда один из партнеров начинает предлагать: "А давай мы еще раз попробуем все сначала?».

Четвертая фаза – эмоциональные реагирования

Эмоции могут быть самыми разными: от эйфории до отчаяния, гнева, стыда, чувства вины, злости и агрессии. Направление чувств может быть на себя, на партнера, на третьих лиц.

Пятая фаза – эмоциональное опустошение

Оно часто пугает, потому что человек якобы вообще ничего не чувствует в отношении бывшего партнера или того времени, которое они провели вместе.