Настоящая любовь: как понять, что вы нашли свою половинку

Иногда очень сложно понять: это просто дружеская симпатия, или вы действительно нашли настоящую любовь. Уже несколько лет психологи пытаются найти разницу между крепкими и гармоничными союзами и отношениями, которые вспыхивают и быстро гаснут.

Ученые предлагают лишь три вопроса, ответы на которые помогут вам лучше понять свои чувства, передает издание Gazeta. Если оба партнера честно и искренне ответят "да", то они могут создать крепкий брак.

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Хотели бы вы дружить с этим человеком?

То есть, вы должны задать себе вопрос: могли бы у вас с этим человеком быть насыщенные и плодотворные отношения, если бы вы не были сексуальными партнерами и не собирались заводить детей? Этот вопрос сразу исключает тех, кто испытывает к вам только физическое влечение или планы, не привязанные к обыденной жизни.

Уважаете ли вы этого человека как личность (с его преимуществами, образом жизни, ценностями)?

Если это настоящая любовь, то вы должны уважать свою половинку и ее отношение к миру и отношения с другими людьми независимо от ее поведения по отношению к вам.

Это поможет вам оценить, любите ли вы другого человека не только за то, что он нам дает, но и за то, как он взаимодействует с миром.

Готовы ли вы смириться с тем, что некоторые недостатки никогда не исчезнут?

Бесспорно, есть недостатки, которые вас раздражают изо дня в день. Они и дальше будут заставлять скрипеть механизм вашей пары: привычка разбрасывать вещи или потребность встречаться с друзьями каждые выходные. Если вы уверены, что с легкостью будете терпеть недостатки друг друга – то это действительно настоящая любовь.