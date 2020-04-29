Настоящие супергерои: сеть покорило трогательное видео о матерях во время пандемии

Трогательное видео показывает, насколько мамы важны в борьбе с коронавирусом, и почему их действительно стоит считать супергероями. Вирусное видео подготовили ко Дню матери, и его уже посмотрели больше миллиона раз.

Отметим, что видео было сделано как реклама для Teleflora, но оно действительно отражает реальность в эти времена. Порой стоит показать, насколько удивительны наши мамы и как они делают все ради безопасности своих семей в мире.

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В видео показывают матерей, которые танцуют со своими детьми, позволяют им играть в импровизированный бал, празднуют оригинальные дни рождения вместо вечеринок с друзьями из-за карантина и работают из дома, держа на руках ребенка.

Наши дети однажды будут рассказывать истории о том, как весной 2020 года мир не остановился. Он продолжал вращаться и двигаться вперед, подпитываясь самой сильной силой на Земле: любовью матери,

– рассказывает рассказчик в видео.

А потом добавляет: "Когда дела идут плохо, мы всегда можем рассчитывать на то, что мамы будут самыми лучшими и всегда придут на помощь".

Смотрите трогательное видео о силе матерей во время карантина:

Мамы, как ожидается, будут на подобии супергероев: людей, которые могут управлять домашним хозяйством, работать, обучать и превращать изоляцию из-за пандемии COVID-19 в волшебное время для своих детей.

Но, конечно, все понимают как тяжело матерям, поэтому, если сегодня вы сделали карантин интересным для своих детей – это прекрасно, но если вы еле пережили этот день – это абсолютно нормально и понятно.