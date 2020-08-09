Привлекая ребенка к добрым делам с самого детства, родители смогут воспитать в нем доброту и высокую мораль. Доброта – это отзывчивость, душевное отношение к людям, стремление делать добро. Она связана с другими положительными качествами: человечностью и воспитанностью, заботой и сочувствием, доброжелательностью и внимательностью, отзывчивостью и терпением.

Делать добрые дела никогда не поздно, впрочем хорошо детей с детства приучать к хорошим поступкам. По словам психологов, у детей, которые в раннем и дошкольном возрасте помогали окружающим, в старшем возрасте лучше формируется понятие о морали.

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Есть много различных занятий, с помощью которых дети разных возрастов научатся делать добрые дела, пишет Освита нова.

Добрые дела для детей 2-4 лет

Соберите вместе с ребенком букет полевых цветов и подарите их бабушки, соседке или кому-то, кому это может поднять настроение.

Соберите с ребенком одежду, из которой он уже вырос, и передайте в детский дом.

Научите ребенка сортировать мусор и предложите ему собирать макулатуру, которую потом можно сдать на переработку.

Подарите ребенку копилку и время от времени давайте ему мелочь (например, сдачу, которую вы получаете в магазине). Когда копилка наполнится, предложите ребенку купить на эти деньги что-то себе, а часть денег пожертвовать на благотворительность.

Добрые дела для детей 5-7 лет

Предложите ребенку передать некоторые из своих игрушек в ближайший детский дом или волонтерам, которые собирают вещи для детей.

Купите вместе с ребенком корм и передайте в местный приют для животных. Вы можете сами отвезти корм в приют, чтобы показать ребенку, насколько важно заботиться о бездомных животных.

Когда у ребенка будет День рождения, подарите ему деньги и предложите часть из них пожертвовать на благотворительность. Предложите ребенку самому выбрать цель, на которую будут пожертвованы деньги.

Если в вашем городе есть точки буккросинга, отнесите с ребенком книги, которые он уже не читает. Также вы можете пожертвовать книги для детей из детского дома и тому подобное.

Добрые дела для детей 8 лет и старше