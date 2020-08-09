Как научить детей делать добро: лучшие идеи для хороших дел
Привлекая ребенка к добрым делам с самого детства, родители смогут воспитать в нем доброту и высокую мораль. Доброта – это отзывчивость, душевное отношение к людям, стремление делать добро. Она связана с другими положительными качествами: человечностью и воспитанностью, заботой и сочувствием, доброжелательностью и внимательностью, отзывчивостью и терпением.
Делать добрые дела никогда не поздно, впрочем хорошо детей с детства приучать к хорошим поступкам. По словам психологов, у детей, которые в раннем и дошкольном возрасте помогали окружающим, в старшем возрасте лучше формируется понятие о морали.
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Есть много различных занятий, с помощью которых дети разных возрастов научатся делать добрые дела, пишет Освита нова.
Добрые дела для детей 2-4 лет
- Соберите вместе с ребенком букет полевых цветов и подарите их бабушки, соседке или кому-то, кому это может поднять настроение.
- Соберите с ребенком одежду, из которой он уже вырос, и передайте в детский дом.
- Научите ребенка сортировать мусор и предложите ему собирать макулатуру, которую потом можно сдать на переработку.
- Подарите ребенку копилку и время от времени давайте ему мелочь (например, сдачу, которую вы получаете в магазине). Когда копилка наполнится, предложите ребенку купить на эти деньги что-то себе, а часть денег пожертвовать на благотворительность.
Добрые дела для детей 5-7 лет
- Предложите ребенку передать некоторые из своих игрушек в ближайший детский дом или волонтерам, которые собирают вещи для детей.
- Купите вместе с ребенком корм и передайте в местный приют для животных. Вы можете сами отвезти корм в приют, чтобы показать ребенку, насколько важно заботиться о бездомных животных.
- Когда у ребенка будет День рождения, подарите ему деньги и предложите часть из них пожертвовать на благотворительность. Предложите ребенку самому выбрать цель, на которую будут пожертвованы деньги.
- Если в вашем городе есть точки буккросинга, отнесите с ребенком книги, которые он уже не читает. Также вы можете пожертвовать книги для детей из детского дома и тому подобное.
Добрые дела для детей 8 лет и старше
- Расскажите ребенку о вымирающих видах животных в вашей местности. Найдите в интернете и поддержите волонтерские программы, направленные на сохранение вымирающих видов.
- Во время прогулки в парке устройте вместе с ребенком небольшую уборку территории от мусора. Возьмите с собой несколько пакетов и перчатки. Впоследствии делайте такие уборка территории регулярно.
- Узнайте, какие волонтерские акции проводятся в школе у ребенка. Предложите ему принять участие в этих акциях.
- Регулярно участвуйте с ребенком в сборе денег, одежды или других вещей для его сверстников из детских домов, детей-переселенцев и тому подобное. Расскажите ребенку о том, что некоторые его сверстники нуждаются в привычных вещах, таких как одежда или школьные принадлежности.