Для каждого человека важным и необходимым является дружба. Однако не все родители знают, как именно они должны научить детей дружить. Мы подготовили несколько советов, которые в этом помогут.

Некоторым детям дружба с другими дается легко, а некоторые малыши стесняются даже знакомиться. К тому же, дружба требует от малышей целого комплекса личных умений, в частности: навык быть добрыми, проявлять чуткость, обуздать собственный эгоизм и уважать мнение других, пишет 4mamas.

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Поэтому родители должны помочь своим малышам наладить взаимоотношения с другим детьми, чтобы в будущем у них не возникало проблем с коммуникацией и отношениями с людьми.

Как родителям помочь ребенку знакомиться со сверстниками? Старайтесь чаще создавать для детей такие условия, когда они будут попадать в какие-то новые ситуации. К примеру, чаще ходите в театр, на дни рождения, в гости и т.д.

Чем больше будет ситуаций общения, тем лучше ребенок научится адаптироваться. А когда он подрастет, не бойтесь отправлять его в детские лагеря, отдайте на кружки, привлекайте к участию в различных проектах.

Девочки подружились / Фото nobully

Как научить ребенка находить друзей и дружить

Для начала отметим, что первыми друзьями ребенка являются игрушки и родные. На этом этапе жизни малыш только начинает познавать что-то новое. Уже со временем проявляется интерес к сверстникам и умение привлекать к себе внимание.

Научите ребенка уважению

Поэтому, прежде всего, нужно научить ребенка правильно относиться к другим. Это может быть личный пример или покажите малышам мультфильм о дружбе, прочитайте хорошую детскую сказку и тому подобное.

Научите малыша не стесняться

Пусть ваше чадо первым подходит к детям, знакомится, предлагает поиграть или дружить. Делайте акцент малышам, что нужно делиться игрушками и не быть жадным. Но делать это стоит тактично, не унижая его достоинства как собственника своих вещей.

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Интересуйтесь отношениями ребенка со сверстниками

Если ребенок с кем-то подружился, то родителям можно спросить об этом ребенка. Поинтересуйтесь, чем они занимались, в какие игры играли. Даже если новый друг ребенка вам не очень понравился, не спешите с выводами – наблюдайте и уважайте выбор малыша. Время покажет, кто есть кто.

Приглашайте друзей ребенка домой

Родителям также не стоит возражать, если их ребенок пригласит друзей в гости. Наоборот – поддержите такую ​​инициативу малышей, подготовьте для них игры и вкусности.

Ведь благодаря этому вы сможете понаблюдать за своим ребенком в обществе других детей. Если возникнут какие-то проблемы в общении, то вы сможете их решить.

Дети играют дома / Фото 4mamas

Научите малыша хорошим манерам

Учите своего ребенка хорошим манерам – быть вежливым, честным, справедливым, а также сочувствовать и уделять внимание другим.

Эксперты советуют родителям обсуждать различные ситуации, которые касаются общения и отношений с другими людьми. Если у ребенка возник конфликт с другом, помогите советом – так дети смогут принять правильное решение относительно сложившейся ситуации.

Родители – пример для детей

Кроме того, главным ориентиром для своих детей в дружбе с другими являются родители. Поэтому если дети с рождения видят, что в семье много хороших друзей, с которыми они часто общаются, вместе отдыхают, то они вырастут хорошими друзьями.

И помните, что способность легко находить друзей – это главный признак социализации ребенка и его психологического здоровья. Это поможет легко адаптироваться в незнакомой обстановке и контактировать со сверстниками, а также даст возможность найти хороших и верных друзей на всю жизнь