По данным врачей, большинство детей начинают ходить примерно через год после рождения. Это произойдет тогда, когда ребенок будет готов. Но как родители могут помочь ребенку сделать первые шаги?

Для родителей, наверное, нет ничего более трогательного, чем наблюдать, как их малыш делает первые шаги в жизни. Поэтому эксперты издания Parents рассказали, когда дети начинают ходить и как их к этому подготовить.

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От ползания до ходьбе: этапы развития ребенка

Период с 4 до 15 месяцев – это захватывающее время для всех родителей, ведь именно в этот момент малыш сначала начинает сидеть, а уже со временем сам ходит по дому. И родители могут помочь малышу подготовиться сделать первые шаги с помощью похвалы и простых игр.

Этап 1: сиденье

Когда ребенок начинает сидеть самостоятельно – это обычно возраст от 4 до 7 месяцев, то это означает, что он на первой фазе своей подвижности. Ведь само сиденье поможет малышу укрепить мышцы, которые ему нужны для того, чтобы он наконец научится стоять и ходить.



Ребенок начинает ползать с 7-10 месяцев / Фото Bidcitymum

2 этап: ползание

Самое важное, что малыш должен делать на этапе ползания (7-10 месяцев), – это одновременно практиковать движение руками и ногами. Ведь эти навыки ему пригодятся, когда начнет ходить.

3 этап: подтягивание

Когда ребенок станет сильнее в возрасте 8 месяцев, он начнет подтягиваться и пытаться встать с помощью мебели или взрослых. Помогайте малышу стоять, поддерживайте его.

Этап 4: прогулка с помощью родителей

Когда дети начинает подтягиваться и удерживать равновесие, держась за ваши руки – около в 8-9 месяцев, помогите ему сделать несколько первых шагов. Так, ребенок приобретет уверенность, чтобы сделать шаги самостоятельно.



Родители помогают ребенку делать первые шаги / Фото Nosorog

Этап 5: стоять без помощи

Баланс – это ключевая часть ходьбы. Обычно дети начинают стоять сами в возрасте 9-12 месяцев. Если ребенок сможет стоять и держать равновесие несколько секунд, то вскоре почувствует, что может попытаться сделать шаг самостоятельно.

Что могут делать родители: превратите "балансировку" в игру. Сядьте с ребенком на полу и помогите ему/ей встать. Тогда посчитайте, сколько времени ребенок может стоять, прежде чем начать клониться или сесть на место. И обязательно хвалите его за это.

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Этап 6: первые шаги

Первые шаги – это самый памятный момент для вашего 9-12-месячного малыша, поэтому похвалите ребенка и поощряйте попытаться еще.

Сделайте из этого большое событие. Ходьба касается уверенности, поэтому все, что приводит к первым шагам, нуждается в большой похвале и поощрении.

Этап 7: прогулка

Прежде чем ребенок начнет ходить, он будет спотыкаться и падать. Здесь главное – продолжать хвалить малыша, пока он "изучает" ходьбу. Интересный совет для родителей: когда вы ставите ребенка на землю, ставьте его сразу в положение стоя, а не сажайте.



Ребенок сам ходит по кровати / Фото IHealth

Эксперты издания Nestlebaby поделились своими советами, как помочь ребенку сделать первые шаги:

чтобы ребенок почувствовал сопротивление, сначала его нужно держать за две ручки, находясь позади него;

не спешите, ведите осторожно, направляя и поддерживая его. Так он будет приобретать первые навыки ходьбы;

не переутомляйте ребенка, делайте перерывы, создавайте для него маленькие дистанции, которые он преодолеет с большим энтузиазмом.

Так, классическим примером является дистанция от мамы к папе: родители садятся на полу друг перед другом и отпускают ребенка, подстраховывая ее руками с обеих сторон. И не забывайте хвалить маленькие успехи ребенка, одаривая ее объятиями и поцелуями.