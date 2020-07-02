Эксперты уверяют, что стоит научить ребенка играть самостоятельно и уметь занять себя каким-то занятием, потому что это хорошая привычка. Но, чтобы ее сформировать родителям нужно приложить много усилий.

К тому же, не стоит оставлять ребенка наедине с собой все время, ведь родители тоже должны уделять свое внимание ему. Такое мнение высказала психолог Сабина Ламанна в своем инстаграме.

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"Здесь не нужно впадать в крайности. Потому что если ребенок будет много времени проводить сам, то он недополучит важного опыта общения и игры со взрослым", – объясняет эксперт. Так, родители должны быть большую часть времени рядом с малышом.

Почему не все дети играют самостоятельно? Психологи уверяют, что все из-за того, что дети – разные. Так, одни могут увлечься игрушками и тихонько играть ими какое-то время, а другие ходят за мамой "хвостиком".

Поэтому Сабина Ламанна дала несколько советов, как приучить ребенка к самостоятельной игре.

Как научить ребенка играть самостоятельно

Начинайте с коротких эпизодов самостоятельной игры

С этим не стоит спешить, ребенок должен постепенно привыкать играть сам. Например, родители могут играть вместе с малышами 20 минут, а затем давать ребенку поиграть самому 3-5 минут. Затем можно увеличивать время до 10-15 минут самостоятельной игры. Но важно, чтобы кто-то из родителей был рядом, чтобы помочь, если у ребенка возникнет сложность.



Ребенок играет игрушкой самостоятельно / Фото innovo

Родители должны организовать самостоятельное время ребенка

Для детей до одного года

Для игр таким деткам можно давать коробки с игрушками, которые ребенок видит редко. Это позволит поддержать эффект новизны. Такие коробочки способны надолго увлечь малыша.

Если малышу от 1 до 3 лет

Его нужно окружить интересными игрушками и предметами. Перед этим родители должны показать, как с этими вещами играться, а после совместных занятий по чуть-чуть давать ребенку время играть одному. Но сначала некоторое время будьте рядом, но не принимайте непосредственного участия.

Деткам постарше (3 – 6 лет)

Им можно предлагать игровые задания или инструкции. Например, "Давай ты подготовишь спектакль с куклами, а позже я посмотрю" (с трех лет) или "Будет хорошо, если ты разберешься с этой настольной игрой, а потом расскажешь мне о правилах, и мы вместе сыграем" (с шести лет) и тому подобное.

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Какие игрушки пригодятся для самостоятельных игр: