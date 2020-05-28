Как научить ребенка не сдаваться и упорно идти к цели

Получив плохую оценку в школе, проиграв в соревновании не справившись с новым заданием, дети часто могут опустить руки. Но как научить ребенка не сдаваться, и, несмотря на неудачи, идти к своей цели?

Советами поделились психологи Центра развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" Влада Савенко и Инга Кормин, пишет издание Мел.

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Как научить ребенка не сдаваться

По словам психологов, первое, что должны сделать родители, – это создать условия для разностороннего знакомства ребенка с миром и собственными возможностями: разрешить посещать кружки и секции, дополнительные занятия и тому подобное. Это необходимо, чтобы развить кругозор и исследовать различные активности, которые интересуют малышей.

Кроме того, нужно наблюдать, какое занятие ребенку нравится, что получается у него лучше и обсуждать с ним это увлечение. Наконец, важно давать детям возможность выбора, чтобы развивать самостоятельность и способность принимать решения.

Учите их быть стойкими. Психологи советуют обсуждать с детьми свои ошибки и объяснять, чему вы научились благодаря им. Правильное восприятие ошибок помогает детям лучше контролировать свои негативные эмоции. Поэтому делитесь собственным опытом с малышами.



Рассказывайте ребенку о собственном опыте / Фото Changeonelife

И не забывайте об еще двух важных компонентах – похвале и правильной критике. Ведь важно отмечать старания и прогресс малышей. При этом также выражать поддержку и любовь ребенку, независимо от его достижений. А критиковать лучше наедине, а не перед сверстниками.

И научитесь распознавать эмоции и поведение детей. Взрослым стоит замечать интерес детей и хвалить их даже в незначительной ситуации. Например, если вы заметили как ваша дочь/сын настойчиво работают над домашним заданием – отметьте такую настойчивость и терпение. Да, победы могут быть не только большими.

Почему важно ставить цели и как научить этому детей?

Влада Савенко и Инга Кормин отметили, что цели служат так называемой опорой, помогают принимать решения и делать следующие шаги. Так, когда ребенок выберет себе цель, рутинные дела он перестанет воспринимать как скучные и навязчивые, и будет понимать, что самые неприятные задачи – это ступеньки на пути к успеху.

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Как ставить цели? Психологи считают, что лучшее пособие – это личный пример. Покажите ребенку, как организованность и порядок упрощают жизнь, когда вокруг много неотложных дел.

Но на пути к цели у малышей могут возникать трудности и даже поражения, а из-за этого может появиться стресс и нежелание продолжать.

Как научить ребенка справляться со стрессом? Есть родители, которые вместо психологической поддержки постоянно нагоняют страх: "Как будет ужасно, если ты не справишься, что не сдашь, не выиграешь". Поэтому, прежде всего, подумайте, не создаете ли вы своим беспокойством лишнее давление, которое дети не смогут выдержать.



Убедитесь, что вы не создаете стресс для ребенка / Фото Освіта Нова

Кроме этого, как говорят психологи, ребенок перенимает родительские способы борьбы со стрессом. Поэтому малыш может по примеру родных прибегать к юмору, искать поддержки у близких, самостоятельно разрабатывать решения или видеть в препятствиях очередной квест.

Однако в любом случае с ребенком нужно разговаривать: если у него будет опыт проживания тяжелых чувств вместе с близким человеком, то впоследствии он легко научится самостоятельно с ними справляться.