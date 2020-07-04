Как научить ребенка плавать и чего делать нельзя: важные советы для родителей

Различные водные процедуры полезны для малыша, поэтому приучать к ним ребенка стоит с раннего возраста. Однако, научить малышей плавать – это часто сложная задача, в которой нужно действовать осторожно. Эксперты советуют это начать делать в игровой форме.

К тому же, плавание – это также хорошая возможность укрепить здоровье, потому что это улучшает работу многих систем и тканей организма и формирует красивую осанку. А дети, которые плавают с детства, меньше болеют, растут активными и сильными, пишет издание Nestlebaby.

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Когда стоит учить малыша плавать? Поскольку все 9 месяцев в мамином животе малыш находится в водной среде, то уже с момента рождения он имеет так называемый "плавательный рефлекс". Малыш не боится воды и прекрасно себя чувствует, находясь в ней.

Поэтому эксперты советуют первые уроки плавания начинать в ванной или в детском бассейне уже через 3-5 недель после рождения (но обязательно дождаться полного заживления пупочной ранки и адаптируйте малышей к жизни в новом мире).

Как научить ребенка плавать

Определите, готов ли малыш учиться плавать

Перед началом водных процедур проконсультируйтесь с педиатром. Ведь у многих малышей встречаются заболевания и особенности развития, из-за которых раннее плавание не рекомендуется. Кроме этого, родители могут получить от врачей полезные советы, которые помогут в обучении.

Начинайте с ванной

Если родители решили научить ребенка плавать, то это нужно делать регулярно, каждый день и без перерывов. Учите малыша держаться на воде в ванной, где обязательно нужно поддерживать соответствующую температуру воды (сначала около +37 °С, а затем еженедельно ее постепенно снижать на 0,5 °С).

Ребенок плавает в ванной / Фото 4mama

Так, первые дни следует ограничить пребывание ребенка в воде всего несколько минут. Затем продолжительность водных процедур нужно увеличивать. И следите за реакцией малышей: если он активен, получает удовольствие от купания, то оставляйте его в воде дольше. Ни в коем случае не стоит силой заставлять малыша купаться.

Узнайте, как держать малыша в воде

Также родителям нужно понять, как правильно придерживать малыша в воде. В общем, существует три основных способа поддержки:

Ладонь отца под головой

Когда малыш лежит на спинке в воде, а взрослый одной рукой держит малыша под головкой, а другой – за спинку.

Ладонь под подбородком

В таком случае ребенок лежит в воде на животе, а взрослый держит его подбородок правой рукой так, чтобы он обпирался на безымянный палец.

Поддержка под мышками

Когда ребенок лежит в воде на спинке. Если глубина ванны позволяет, то можно принять вертикальное положение, где взрослый будет осторожно держать ребенка под мышками.

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Используйте игровые методики

Эксперты рекомендуют превратить обучение детей плаванию в интересную игру. Если малыш еще совсем маленький, он будет реагировать на интонации родителей и простейшие движения. Немного старше ребенок с радостью начнет играть со взрослыми. Можно также использовать упражнения для обучения плаванию. Например, такие:

Упражнение "Рыбка шевелит хвостиком"

Малыша нужно положить на животик или спинку и придерживать. Затем предложите ребенку пошевелить ножками, как рыбка. Когда ребенок овладеет этими движениями, усложните задачу: расположите ножки малыша у бортиков ванны. Он инстинктивно будет отталкиваться от них.

Упражнение "Догоняем игрушку"

Придерживайте ребенка, когда малыш лежит в воде на животе, и положите перед ним игрушку. И скажите ребенку догнать игрушку, при этом вы должны комментировать весь процесс. Со временем постепенно увеличивайте расстояние и скорость.

Упражнение "Качели"

Здесь малыш лежит на животике, а один из родителей придерживает его под подбородком. Плавно покачивайте ребенка вперед, пока грудная клетка поднимется над водой, а потом обратно.

Научите малыша нырять

Умение нырять еще больше поможет ребенку уверенно держаться на воде и уменьшит риск захлебнуться. Однако учить младенца нырять надо постепенно.

Сначала приучите малыша при команде "нырять" закрывать глаза. При этом можно подуть на лицо ребенка или брызгать водой. Обычно в этот момент малыш задерживает дыхание.

Когда ребенок овладеет этим, можно переходить к погружению в воду. Легонько окуните малыша с закрытыми глазами в воду с головой. Все время разговаривайте с ним и объясняйте все. Со временем малыша под водой можно будет и отпустить.

Как не надо учить ребенка плавать

Не стоит надевать на ребенка резиновый круг

Ведь надувной круг формирует неправильное положение тела. В нем ребенок висит вертикально, а положение в воде должно быть горизонтальным. Поэтому эксперты советуют на начальном этапе учить ребенка плавать с нарукавниками.

Ребенок в нарукавниках для плавания / Фото Unsplash

Сразу учить плавать на животе

Сначала малышу нужно учиться плавать на спине, ведь в такой позе легче держаться на плаву, а ребенок не боится, что ему в рот и нос попадет вода. Также можно поддерживать малыша за голову, а живот нужно поднимать вверх, чтобы он был в горизонтальном положении в воде.

Игнорировать детские страхи

Очень часто родители учат детей плавать и сопровождают это дело словами: "Хватит бояться! Так чего ты боишься?! Все с тобой будет нормально". Иногда взрослым кажется, что детский страх – это ерунда, но для ребенка это совсем не так. Сначала боятся почти все и этот страх нужно не игнорировать, а умело обманывать.