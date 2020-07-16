Часто дети, которые профессионально занимаются спортом или участвуют в различных соревнованиях, бояться проигрыша. И это иногда огорчает их и мешает выложиться на полную. Как же научить ребенка не бояться проигрывать?

Психотерапевт Надежда Терещенко пояснила, как преодолеть страх проигрыша, пишет ТСН.

Интересно Студент проехал на велосипеде тысячи километров из Шотландии в Грецию, чтобы увидеть родных: фото

Если страх проигрыша повторяется регулярно, то родителям необходимо проконсультироваться с психологом. Возможно, когда-то ребенок проиграл и ему сказали, что он слабак, поэтому он начал думать, что снова не справится.

Как научить ребенка проигрывать

На самом деле умение проигрывать – это очень важный навык. Почему? Во-первых, проигрыш нужен для работы над ошибками. Обязательно говорите ребенку, что от одной неудачи он/она не стал плохим спортсменом или плохим человеком. Ему просто нужно проанализировать свое выступление и сделать выводы.

Во-вторых, ошибки учат становиться лучшей версией себя. Ведь часто даже в спорте знаменитыми становятся те, кто предлагает свой собственный стиль. Поэтому донесите эту мысль до ребенка.

Какой должна быть позиция родителей

К сожалению, часто родители давят на ребенка, ругают за проигрыш, критикуют его выступление или тренировку. Но только тренер может выдвигать свои претензии и требования.

На самом деле правильной позицией родителей будет то, что они поддержат ребенка и скажут, что готовы терпеть все материальные расходы или другие неудобства.

Помните, что вы воспитываете ребенка не для того, чтобы он стоял на пьедестале, а для того, чтобы ваши сын или дочь были счастливы. Потому что родители созданы для того, чтобы принимать своего ребенка и победителем, и побежденным, и все время сопровождать его в жизни,

– говорит Терещенко.

Отметим, что ребенку ни в коем случае нельзя говорить, что вы любите его за что-то, или что он плохой, если проиграл и тому подобное. Недопустимы все моменты, которые связаны с критикой личности ребенка. Потому что это ломает ребенка и остается в его сознании, и именно эти слова мешают ему одержать победу.

Как родители могут помочь? Предложите ребенку разобрать все ошибки и выясните, что было не так. Со временем учитесь на ошибках. Всегда показывайте, что вы верите вы силы своей дочери или сына.