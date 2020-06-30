В маленьком возрасте все конфликты за ребенка решают родители, няни или воспитатели в садике. Но уже в школе ребенок непременно столкнется с проблемами и конфликтами со сверстниками, поэтому никто, кроме него самого, не сможет их решить. Как научить малыша решать конфликты – читайте в материале.

По словам психологов, устроить драку могут дети в возрасте 6-7 лет, ведь словарный запас у них еще слишком слаб, поэтому им легче ударить врага, пишет издание 4mamas.

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Поэтому эксперты советуют родителям объяснить ребенку несколько главных правил, которые помогут разрешить конфликт с другим ребенком.

Советы, которые помогут научить ребенка решать конфликты

Разрешать конфликты без агрессии

Высказывайтесь против физической агрессии ребенка и обзывания. Воспитывая ребенка, каждый раз, когда возникает агрессия, прекращайте ее в зародыше: "Я не позволю тебе бить брата, и ему я тоже никогда не позволю ударить тебя. Подумай, как иначе можно решить проблему".

И прорабатывайте с малышами эмоции и чувства, когда они сердятся, грустят, разочарованы, взволнованы, испытывают чувство неловкости или страха и тому подобное.

Обращаться за помощью к взрослым только после того, как сам попробовал решить ситуацию

Все дети не любят "шестерок", которые при случае бегут жаловаться маме или папе. Однако научите ребенка сначала попытаться решить конфликт самостоятельно, договориться и помириться. Если же у них это не получится, то к родителям следует обращаться обоим детям.



Конфликт между детьми / Фото Medium

Защищать других – это хорошо

Также обязательно научите ребенка, что если он видит, что кого-то обижают или бьют, то он не должна проходить мимо. Скажите малышам, что стоит всегда помогать тому, кого несправедливо обижают.

Ударил – готовься, что ударят в ответ

По словам психологов, ребенок должен уметь отвечать за свои поступки: если ребенок решил ударить, то должен понимать, что драка неизбежна. Ребенок должен ожидать, что ему дадут такой же ответ.

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Всегда говорить о том, что не нравится

Дети должны всегда показывать свое недовольство по поводу отношения к нему. Но говорить стоит спокойно, без крика. К примеру: "Мне не нравится, что ты дергаешь меня за косичку. Пожалуйста, прекрати это делать!"

Если ребенок научится говорить о том, что ему не нравится, то конфликтные ситуации в его жизни будут случаться нечасто.