Каждый человек должен быть самостоятельным и мочь принять важное решение в жизни. И воспитывать это нужно с детства, ведь самостоятельность – это неотъемлемая черта характера успешного и активного ребенка.

Эксперты уверяют, что навыки самостоятельного принятия решений не возникают сами по себе, их нужно развивать еще с детства. Так же, как вы учите ребенка ходить, разговаривать, читать и тому подобное. Поэтому учите детей с раннего возраста, потому что со временем это будет сделать сложнее, пишет издание 4mamas.

Интересно! Как показать ребенку, что вы его любите: советы

Когда начинать? По словам психологов, ребенка можно учить самостоятельности с трех лет. Ведь именно в этом возрасте малыш начинает говорить: "Я сам!", "Не хочу!" и как-то показывать собственную личность. Здесь главное не пугаться и не ругать ребенка, а понемногу приучать его к самостоятельности.

6 советов, как учить ребенка самостоятельно принимать решения

Давайте ребенку выбор

Однако и здесь должны быть свои пределы – ни в коем случае не стоит говорить "делай что хочешь". Такую фразу дети будут понимать как равнодушие взрослых. Выбор лучше давать в определенных пределах.

Демократическое обсуждение

Если раньше родители авторитарно управляли жизнью ребенка, говоря ему что делать, а что нет, то сейчас стоит изменить свой стиль общения на более демократический. Говорите с ребенком и учитывайте его желания.

Не делайте за ребенка то, что он может выполнить сам

Родители часто хотят уберечь ребенка от лишней работы и уверены, что они сделают ее быстрее. Но эксперты уверяют, что взрослым не стоит выполнять вместо малышей те дела, которые они могут сделать сами. Ведь самостоятельные решения – это часть самостоятельного поведения.



Многие вещи в своем возрасте ребенок может делать сам / Фото blogspot

Не забывайте хвалить малышей

После того, как ребенок сделал что-то сам, обязательно похвалите его за это, и пусть это будут совсем привычные вещи. Но слова похвалы покажут малышам, что вы цените их усилия, а это будет стимулировать у ребенка желание больше работать.

Позволяйте ошибки и ищите позитив

Даже если малыш разбил посуду, поцарапался или испачкал одежду, не ругайте его. Лучше объяснить ребенку, что вполне нормально в чем-то ошибаться или не знать чего-то. Объясните, что ошибка не является катастрофой.

Кроме того, можно обсудить, почему так произошло, какие действия к этому привели и попробуйте найти в этом что-то положительное. (К примеру, скажите, что вы уже давно хотели купить новую тарелку и тому подобное).

Не бойтесь за свой авторитет

По словам психологов, на авторитет родителей не повлияет то, что ребенок сам выбирает себе цвет одежды или утром просит приготовить любимый завтрак. Так, во время обсуждения планов между ребенком и его родителями наладятся доверительные отношения. А это значительно лучше, чем когда ребенок боится родителей, потому что они могут его наказать за что-то.