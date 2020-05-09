Не станет лидером: как родители программируют ребенка на провал

Лидерство, как и многие другие черты личности, связано с генетикой. Поэтому если ваши родители – застенчивые люди, то, вероятно, и вы таким будете. Кроме того, психологи отмечают важность раннего опыта, в частности то, как родители обращались с ребенком.

Способность к лидерству прежде всего разрушает чрезмерное попечительство. Такой стиль воспитания часто делает человека менее уверенным в своих силах и менее способным решать сложные ситуации – а это важные умения для лидера, пишет издание ВВС.

Важно! Как воспитать ребенка лидером: советы родителям

Главной ошибкой, по данным исследований, является то, что родители пытаются удовлетворить любую потребность ребенка: они нетребовательны к нему в одних ситуациях и чрезвычайно требовательны – в других. Такие родители хотят оградить свое чадо от всех трудностей.

К тому же, они делают все вместо ребенка, даже то, с чем он могл бы справиться сам, и ожидают, что учителя и сверстники также будут подстраиваться под его нужды.

Выводы ученых показывают, что если родители контролируют каждый шаг своих детей, то дети тогда будут иметь более низкую самооценку и меньше уверенности для того, чтобы быть лидером. То есть ребенку вредит как отсутствие должной заботы, так гиперопека.



Гиперопека / Фото Ranok-school

Ведь чрезмерная опека подсознательно сигнализирует детям, что они не способны к самостоятельности и что родители не доверяют им. Если они не могут взять ответственность за себя, то за других и подавно.

Однако дети сами могут все изменить, они во взрослом возрасте уже контролируют свою жизнь, и если приложат усилия, то смогут изменить черты характера и жизненные взгляды. Так, психологи советуют для начала стать более независимым, в том числе финансово.

Также стоит измениться и в профессиональной жизни – воспринимайте критику открыто и старайтесь получить отзыв о вашей работе. Впоследствии, если вы упорно пытаетесь быть более независимым и будете развивать навыки принятия решений, вы увидите, что ваша уверенность постепенно растет.