Детям нужна правильная мотивация, чтобы добиваться успеха в жизни. Однако часто родители ошибочно делают все с точностью до наоборот. Родительские методы на самом деле только лишают мотивации – читайте в материале.

Часто дети сталкиваются с нежеланием учиться или что-то делать. Именно поэтому так важно найти правильную мотивацию к своей малышей, пишет издание ОсвитаНова.

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Но сегодня мы расскажем о том, как не стоит мотивировать ребенка, потому что такие действия взрослых только навредят.

Как не стоит мотивировать ребенка

Давать деньги

Не нужно, пытаясь мотивировать ребенка, платить ему за оценки или выполнения домашних дел, ведь в таком случае он будет стараться только ради оплаты. А за просто так не захочет учиться, поддерживать порядок в комнате. Родители должны научить ребенка пониманию, зачем делает определенное дело.

Что говорят эксперты? На самом деле можно платить ребенку, но только тогда, когда он делает что-то особенное, что не является его обязанностью. Например, когда маленький Стивен Кинг написал первые собственные рассказы, мать выплатила ему "писательский гонорар".

Сравнивать с другими детьми

Родителям кажется замечательным, когда они сравнивают ребенка с более послушными детьми или самым прилежным учеником в красоте. Однако вашего ребенка это никак не мотивирует учиться или вести себя лучше, он даже может начать делать все наоборот.

Как лучше всего поступить в этом случае? У каждого ребенка свои способности, свои темпы развития, поэтому не считайте, что ваше чадо хуже других. Сравнивайте ребенка только с его собственными достижениями, своим уровнем в прошлом.



Ребенку точно не понравится, если вы будете сравнивать его с другими / Фото УП

Шантажировать эмоциями

Часто родители используют для мотивации угрозы, к примеру: "Я не буду с тобой разговаривать, пока ты не начнешь вести себя нормально" и другие. Но ребенок такой подход может воспринять слишком серьезно и со временем сам не захочет разговаривать с "шантажистом".

Что делать родителям? Ребенку пока что некуда деваться, когда его родители шантажируют дома такими фразами, но это его обижает. Поэтому если вы хотите мира в доме, то лучше разговаривайте со своим ребенком и объясняйте, какие поступки ребенка вас огорчают и почему.

Провоцировать конкуренцию между детьми

Когда в семье дети, примерно одинакового возраста, то вполне нормально, если между ними будет определенная конкуренция. Но родителям следует эту конкуренцию уменьшать и пытаться объединить детей. Иначе это приведет только к лишним конфликтам.

Как лучше поступить? Дети могут совместно делать домашние дела (например, убирать), и таким образом учиться договариваться между собой и распределять часть работы. Ведь вместе достичь цели легче, чем в одиночку.

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Обещать подарки в будущем

Некоторые родители также могут мотивировать ребенка тем, что они ему что-то купят в будущем, например, если ребенок закончит учебный год без плохих оценок, то они купят ему планшет. Но эксперты говорят, что это неэффективно.

Ибо так родители создают напряжение и не дают ребенку никаких ресурсов для достижения определенного уровня. Ведь от обещаний уроки не станут интереснее, и в какой-то момент ребенок может променяет планшет в будущем на прогулку с друзьями или игру в компьютере. К тому же, планшет родители ребенку все равно купят, потому что он ему нужен.

Как лучше поступить? Нужно радовать ребенка подарками без связи с оценками. Ведь именно любовь и поддержка являются отличной мотивацией. А дети, которые растут в теплой атмосфере, получают лучшие оценки без дополнительных мотивировок.