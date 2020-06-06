Как не стоит мотивировать ребенка: 5 самых частых ошибок родителей
Детям нужна правильная мотивация, чтобы добиваться успеха в жизни. Однако часто родители ошибочно делают все с точностью до наоборот. Родительские методы на самом деле только лишают мотивации – читайте в материале.
Часто дети сталкиваются с нежеланием учиться или что-то делать. Именно поэтому так важно найти правильную мотивацию к своей малышей, пишет издание ОсвитаНова.
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Но сегодня мы расскажем о том, как не стоит мотивировать ребенка, потому что такие действия взрослых только навредят.
Как не стоит мотивировать ребенка
- Давать деньги
Не нужно, пытаясь мотивировать ребенка, платить ему за оценки или выполнения домашних дел, ведь в таком случае он будет стараться только ради оплаты. А за просто так не захочет учиться, поддерживать порядок в комнате. Родители должны научить ребенка пониманию, зачем делает определенное дело.
Что говорят эксперты? На самом деле можно платить ребенку, но только тогда, когда он делает что-то особенное, что не является его обязанностью. Например, когда маленький Стивен Кинг написал первые собственные рассказы, мать выплатила ему "писательский гонорар".
- Сравнивать с другими детьми
Родителям кажется замечательным, когда они сравнивают ребенка с более послушными детьми или самым прилежным учеником в красоте. Однако вашего ребенка это никак не мотивирует учиться или вести себя лучше, он даже может начать делать все наоборот.
Как лучше всего поступить в этом случае? У каждого ребенка свои способности, свои темпы развития, поэтому не считайте, что ваше чадо хуже других. Сравнивайте ребенка только с его собственными достижениями, своим уровнем в прошлом.
Ребенку точно не понравится, если вы будете сравнивать его с другими / Фото УП
- Шантажировать эмоциями
Часто родители используют для мотивации угрозы, к примеру: "Я не буду с тобой разговаривать, пока ты не начнешь вести себя нормально" и другие. Но ребенок такой подход может воспринять слишком серьезно и со временем сам не захочет разговаривать с "шантажистом".
Что делать родителям? Ребенку пока что некуда деваться, когда его родители шантажируют дома такими фразами, но это его обижает. Поэтому если вы хотите мира в доме, то лучше разговаривайте со своим ребенком и объясняйте, какие поступки ребенка вас огорчают и почему.
- Провоцировать конкуренцию между детьми
Когда в семье дети, примерно одинакового возраста, то вполне нормально, если между ними будет определенная конкуренция. Но родителям следует эту конкуренцию уменьшать и пытаться объединить детей. Иначе это приведет только к лишним конфликтам.
Как лучше поступить? Дети могут совместно делать домашние дела (например, убирать), и таким образом учиться договариваться между собой и распределять часть работы. Ведь вместе достичь цели легче, чем в одиночку.
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- Обещать подарки в будущем
Некоторые родители также могут мотивировать ребенка тем, что они ему что-то купят в будущем, например, если ребенок закончит учебный год без плохих оценок, то они купят ему планшет. Но эксперты говорят, что это неэффективно.
Ибо так родители создают напряжение и не дают ребенку никаких ресурсов для достижения определенного уровня. Ведь от обещаний уроки не станут интереснее, и в какой-то момент ребенок может променяет планшет в будущем на прогулку с друзьями или игру в компьютере. К тому же, планшет родители ребенку все равно купят, потому что он ему нужен.
Как лучше поступить? Нужно радовать ребенка подарками без связи с оценками. Ведь именно любовь и поддержка являются отличной мотивацией. А дети, которые растут в теплой атмосфере, получают лучшие оценки без дополнительных мотивировок.