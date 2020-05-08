Не доучились из-за карантина: некоторые родители думают оставить детей в классе на следующий год

В связи с пандемией коронавируса все школы в Украине перешли на дистанционное обучение. Но многие родители обеспокоены тем, что их дети не успевают освоить школьную программу дома, потому планируют оставить их повторно в том же классе.

Например, к такому мнению склоняется мама первоклассника Марьяна Пьецух, рассказывает издание ТСН.

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"Сейчас все идет к тому, что оптимальным вариантом для нас будет попробовать оставить ребенка повторно в первом классе. Ребенку как раз исполнится полных 7 лет", – говорит женщина.

К такому решению пришла неслучайно, так как ее сын Стас протестует против уроков уже 2 месяца, и на просьбу мамы позаниматься английским языком отвечает, что “не любит делать уроки”. А поскольку госпожа Марьяна тоже работает из дома, то не всегда успевает позаниматься с сыном. Поэтому и планирует оставить его в первом классе.

Также известно, что каждый второй отец недоволен качеством дистанционной школы.



Ребенок учится дома / Фото Enetpress

Однако временная исполняющая обязанности министра образования и наук Любомира Мандзий советует родителям, которые переживают за успеваемость детей, не сдаваться, и обещает, что с сентября каждый ученик, который не усвоил школьную науку, сможет с учителем все заново догнать.

"Заблаговременно родители переживают о том, что ребенку необходимо будет оставаться на следующий год. Будет предусмотрено так называемое корректирующее обучение", – прокомментировала Людмила Мандзий.

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К тому же, для многих родителей и учеников телеуроки "Всеукраинской школы онлайн" стали настоящим спасением. Светлана Евдокимова, учительница украинского языка и литературы, считает, что без телеуроков более 30% детей не могли бы качественно учиться.

Но, согласно официальным данным, более 500 украинских школ не имеют доступа к интернету, а сколько учеников и учителей без доступа к сети, таких данных нет вообще. Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев рассказал, что каждый третий ученик не смотрит телеуроки.

Добавим, что главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что учебные заведения не планируют открывать и после ослабления карантина. Так, школы откроют только в сентябре.