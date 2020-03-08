Не только цветы: как следует поздравлять женщину на 8 марта и при чем здесь права женщин

Каждая женщина стремится быть любимой и прекрасной, но на 8 марта они ожидают от второй половинки не только цветов и подарков, но и внимания и прекрасного отношения к себе. Ведь, к счастью, все чаще в этот праздник в Украине не только традиционно поздравляют женщин, но и говорят об их правах.

Издание DW напоминает об исторических предпосылках даты 8 марта – борьба женщин за равные права. Поэтому становится очевидным, что по крайней мере часть украинского общества начинает об этом думать.

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Говорите о правах женщин, а не о красоте

Интересно, что в преддверии 8 марта активисты писали письма политикам и государственным деятелям с просьбой во время празднования этого праздника соблюдать корректность в его трактовке и не искажать истинного смысла даты.

Они надеются, чтобы в приветственных обращениях чиновники будут избегать стереотипного представления о роли женщины в украинском обществе. "Ведь им важнее помощь в реализации их прав, а не пожелания быть вечно молодыми и прекрасными", – говорит модератор сообщества feminism_ua Мария Дмитриева.

При чем тут права женщин?

По официальной версии, этот праздник связан с "маршем пустых кастрюль", который состоялся 8 марта 1857 в Нью-Йорке. Тогда женщины, работавшие на текстильных фабриках, протестовали против плохих условий труда и низких зарплат. Во время марша они били в эти самые кастрюли, требуя предоставить им 10-часовой рабочий день вместо 16-часового, равную с мужчинами заработную плату и избирательное право.



Поэтому в начале XX века по всей Европе протестовали женщины. И чтобы привлечь к себе внимание, им даже грудь не нужно было показывать, как это делают современные активистки Femen.

Как отметил ведущий программы "Контролер" Ярослав Куц изданию "Сегодня", в первую очередь мужчины должны помнить, что выражать свою любовь любимой женщине следует всегда, а не только по праздникам.

Поэтому говорите приятные слова любимой регулярно, проявляя свою заботу. Пусть это будут знаки внимания, от которых женщина поймет свою значимость в вашей жизни. Также советуем на 8 марта атмосферно провести время со второй половинкой и выберите что-то небанальное, что ей точно запомнится и понравится.