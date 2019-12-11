Не упустите возможность: 15 вопросов, которые вы должны поставить своим бабушке и дедушке

Вы можете даже не догадываться, насколько интересной была жизнь ваших бабушек и дедушек и скольким вещам они могут вас научить. Задайте им эти вопросы сейчас или пожалеете об этом позже, если вы потеряете такую возможность.

Как они готовят свои семейные блюда?

Твоя бабушка или дедушка всегда готовили для тебя особое блюдо, когда ты был маленьким. Но знаешь ли ты, какие приправы придавали ему такой выразительный колорит? Попросите своих родных записать традиционные семейные рецепты, чтобы передавать их из поколения в поколение.

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Каким было их детство?

Расспросите своих бабушек и дедушек об их повседневной жизни. Это поможет вам понять их лучше и даст вам определенные советы с эпохи, в которой они выросли.

Какова их медицинская и генетическая история?

Спросите своих бабушек и дедушек, какие состояния здоровья чаще всего отмечались в семье. Так вы сможете узнать о различных генетических заболеваниях и защитить свое здоровье и здоровье своих потомков. В частности, узнайте о здоровье ваших родителей.

Как они познакомились с любовью своей жизни?

Возможно, у них была несчастная любовь, или, возможно, они женились на своей единственной настоящей любви и в результате создали вашу замечательную семью. Узнайте, как познакомились ваши бабушка и дедушка, какие интересные вещи они делали вместе. Их ответы могут стать прекрасным советом на ваше будущее.

Расспросите своих родных об их первой любви / Фото Bored Panda

Как они служили своей стране?

Независимо от того, были ли они лично в Вооруженных силах или ждали дома возвращения любимого, эти истории часто бывают трогательными и эмоциональными. Они также могут помочь освободить вашего дедушку (или бабушку) от мучительного "багажа", который он (она) еще не пережил (а).

Есть ли у них нереализованные мечты?

Некоторые бабушки выросли в то время, когда женщины не занимались карьерой в определенных сферах. Зато некоторым дедушкам пришлось потерять свою мечту, к примеру, увидеть мир, чтобы они могли позаботиться о своей семье. Что бы сделали ваши бабушка и дедушка, если бы жизнь была бы другой?

Что они делали, когда были подростками?

Что ваши бабушки и дедушки носили на первых свиданиях и куда поехали впервые? Какую музыку они больше любили, и какими танцами они занимались? Спросите своих бабушек и дедушек, какой была их жизнь, когда им было 18 лет. Что было самым интересным в этом возрасте? Поговорите с ними о своих подростковых годах, это также может вызвать много веселых воспоминаний.

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Какие были самые счастливые моменты?

Иногда вещи, которые приносят нам радость, - это мелочи, в других случаях - это большие вещи. В любом случае вы можете быть удивлены их ответом. Поэтому спросите бабушку и дедушку о том, насколько счастливыми они стали за эти годы.

Какими были мама или папа в детстве?

Ваши бабушка и дедушка могут стать удивительным источником понимания ваших мамы и папы. Будет полезно спросить у них о проблемах ваших родителей и как они их решали. Ведь часто то, как родители реагируют и общаются со своими детьми, идет с глубоко бессознательного "программирования", основанного в их детстве.

Какие традиции они хотят, чтобы ваша семья продолжала?

Они могут включать религиозные традиции, проведение свободного времени вместе за обеденным столом или встречи на выходных с членами семьи. Какие бы традиции не любили ваши дедушка или бабушка, примите их к сердцу.



Поговорите откровенно с бабушкой и дедушкой / Фото "Мисионар"

Спросите об их родственниках?

Это может дать вам представление о роде вашей семьи, а также предоставить бабушке и дедушке возможность вспомнить людей, которых они любили давно. Возможно, тетя вашего прадеда славилась собственным приготовлением джина или коллекцией сумок.

Какую роль сыграли деньги в их жизни?

По данным Американской психологической ассоциации, финансовые привычки передаются из одного поколения в другое. Поэтому спросите у бабушки и дедушки о влиянии денег на их жизнь и какие уроки они получили из-за финансов, которыми они хотят поделиться с вами.

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Помнят ли они свой первый поцелуй?

Некоторые бабушки и дедушки расскажут вам о своем собственном бизнесе, но другие могут захотеть поделиться историей любви с вами. К примеру, о первом поцелуе. Эти веселые истории точно поднимут вам настроение.

Чувствовали ли они трудности?

Никто не уйдет от тяжелых времен. Спросите у бабушки и дедушки, с какими вызовами они сталкивались, как на них они влияли и как их преодолевали. Это прекрасная возможность для вас послушать рассказы ваших бабушек и дедушек и дать им понимание, которое они всегда давали вам.

Каковы их цели на будущее?

Что ваши старенькие родственники хотят сделать следующим? Независимо от их возраста, поощряйте их с нетерпением ждать значимых событий в будущем. Это поможет напомнить им, что они все еще занимают жизненно важное место в этом мире.