Небритые ноги и маска на лице: забавные комиксы о реальной жизни в длительных отношениях

Художница из Лос-Анджелеса Аманда Олеандер делает иллюстрации на тему совместной жизни в длительных отношениях. На правдивых комиксах она изображает интимные и смешные ситуации из жизни пар, которые обычно скрывают от других.

Такие актуальные иллюстрации, в которых каждая пара узнает себя, художница публикует в своем Инстаграме.

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Как говорит сама Аманда, в этих рисунках она показывает любовь за закрытыми дверями, где партнеры больше не пытаются показать себя в лучшем свете и не стесняются быть настоящими.

"Меня восхищает то, как люди ведут себя дома – это интимные моменты, которые никогда не увидят окружающие. Поэтому я рисую их", – сказала Аманда.

А сюжеты для иллюстраций она берет из собственной жизни. В большинстве рисунков художница показывает себя рядом с Джои Рудманом, с которым она уже около четырех лет вместе. К примеру, иллюстрация ниже называется "Нокия кактуса" и показывают девушку, которая в длительных отношениях может реже брить ноги.

Следующий комикс о том, как женщина спасает мужчину, который обгорел на солнце, и мажет его специальным кремом. Художница подписала фото так: "Когда кто-то показывает вам настоящие цвета, не пытайтесь их перекрашивать".

Еще оддна иллюстрация показывает, как девушкам нравится давить прыщи на спине своего любимого. "Проверено: я улыбаюсь, когда ты что-то рассказываешь, чтобы незаметно найти прыщик, который нужно выдавить", – написала иллюстраторша.

Следующее фото описывает жизнь девушки во время Чемпионата мира по футболу. Художница поделилась собственным восприятием этого матча: "Готовы к Кубку мира: ты бодр и увлечен, а я съем всю еду".

Кроме того, как утверждает Аманда, все пары любят проводить время вместе. "Я люблю оставить свой телефон в другой комнате и не спешить к делам, чтобы Джои читал мне перед сном. Это особенно, потому что мы делаем это вместе", – написала она.

А еще, пары, которые живут вместе, всегда засыпают в объятиях друг друга. И это – один из самых очаровательных моментов длительных отношений.

Поражает и то, как влюбленные люди заботятся друг о друге. К примеру, Аманда нарисовала иллюстрацию, где ее любимый Джои трогательно помогает ей вернуться к обычной и здоровой жизни.

Отдельного внимания заслуживают и волосы девушки, которые сразу после переезда появляется везде – в каждом уголке дома.

В следующей иллюстрации художница рассказала, как Джои зашел в комнату и поцеловал ее в лоб. "Это одна из моих любимых частей утра. Эти маленькие моменты между чем-то существенным и важным заставляют нас чувствовать себя любимыми. Это те моменты, которые я люблю фиксировать в иллюстрации", – написала Аманда.