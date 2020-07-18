Первое свидание всегда волнительно. Поэтому некоторые девушки могут допустить слишком серьезные ошибки, пытаясь поразить партнера, и этим его испортить. Мы подготовили несколько способов соблазнения, которых стоит избегать, чтобы понравиться своему избраннику.

Так, на первом свидании мужчины могут заметить "тревожные звоночки", после которых они не захотят продолжать с вами общение, пишет журнал Cosmo.

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Как девушке не нужно вести себя на первом свидании

Вы на все соглашаетесь

Это не совсем правильная позиция для первого свидания, ведь большинство парней ищут для себя харизматичную девушку с особым характером, взглядами и ценностями. Также не стоит забывать, что все люди разные, и именно за это нравятся друг другу. Поэтому не стоит копировать кого-то и всегда соглашаться, лучше покажите, что вы имеете собственное мнение, и является индивидуальностью.

Вы преувеличиваете с макияжем

Современные девушки знают много секретов в макияже, которые делают их красивее. Однако эксперты советуют на первое свидание выбрать природный мейк с минимумом косметики. Ведь парень со временем все равно увидит вашу натуральную красоту и будет неприятно, если это вызовет у него удивление.

Не делайте на свидание слишком яркий макияж / Фото Ukr.Мedia

Вы опаздываете

Не все мужчины могут понять, сколько времени девушке нужно для того, чтобы собраться на свидание. Но это время стоит рассчитывать и заранее начинать, чтобы не опоздать. Потому что если он будет ждать больше часа, то его нервы и настроение точно будут испорчены.

Вы говорите с ним, как с ребенком

Иногда девушки используют уменьшительно-ласкательные слова почти в каждом предложении, однако это мало кому из мужчин нравится, особенно на первом свидании. Ведь ребята мечтают встретить настоящую вторую половинку, а не маму и ребенка в одном лице.

Вы рассказываете о своей армии поклонников

В современном мире не все ребята спешат завоевать сердце девушки, а потому из-за ваших рассказов о своих поклонниках, парень на первом свидании не захочет отвоевывать вас. Скорее, совсем наоборот – это его отпугнет. Поэтому, не говорите о поклонниках и бывших на первой встрече.