Каждый год свадебные церемонии становятся все проще и минималистичнее. Теперь молодожены не заказывают голубей, невесты не отдают предпочтение пышным платьям, а мужчины больше не моют ноги тещи.

Однако некоторые пары становятся все более креативными и придумывают эффектные церемонии. Издание Lady.Tochka поделилось оригинальными фотографиями со свадеб, которые вас очаруют.

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Некоторые пары до сих пор устраивают свадьбы в "деревенском" стиле, которые на самом деле дорого стоят, хиппи-свадьбы с босоногими гостями или свадебные обеды в Макдональдсе. Однако большинство современных молодоженов выбирают выездные церемонии, чтобы сделать незабываемые фото.

Мы хотим убедить вас в том, что свадьба может быть красивой и не банальной. Смотрите ниже 11 свадебных фотографий необычных церемоний, которые точно всем запомнятся. Этим молодоженам удалось покорить каждого.

Смотрите фото необычных свадеб, которые вас очаруют: