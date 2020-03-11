Несерьезные до 28 лет: когда взрослеет современная молодежь

Ученые считают, что вполне взрослым современного человека можно считать аж после 28 лет. Причем это факт не только на социальном, но и на физиологическом уровне.

Підлітки – це люди з 10 до 28 років, і кризу перехідного віку нині переживають не лише школярі, а й повнолітні, йдеться в оприлюднених у лютому 2020 результатах дослідження, пише Освіторія.

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З одного боку, дорослішання починається раніше (статеве дозрівання, стрибок зростання, розвиток скелетних м’язів). З іншого боку, парадокс в тому, що нині процеси дорослішання завершуються не з повноліттям, а значно пізніше.

Кого називали підлітками раніше? У 19 сторіччі ввели поняття "підліток" як перехід від дитинства до дорослості, «вростання до культури» у віці 12-18 років. Вважалося, що хлопці та дівчата граються у закоханість, обирають якусь людину за ідеал і намагаються копіювати, багато мріють, шукають задушевної дружби, багато пишуть текстів, хочуть бути унікальними тощо.

На Заході у минулому сторіччі тінейджерами вважали тих, кому від 13 до 19 (англійською teen — складова назв цих числівників). І лише два роки тому вчені почали пропонувати подовжити підлітковий вік до 24 років, а у 2020 році – навіть до 28 років.



Колись діти швидше дорослішали / Фото Unsplash

Мозок дозріває пізніше

Сучасні люди фізично дещо інші, ніж попередні покоління. Приміром, тіло міняється вже після повноліття: зуби мудрості виростають до 27 років, а не в 14–17, як раніше.

Найбільше змін у дозріванні мозку – найповільніше змінюється префронтальна зона, яка відповідає за самоконтроль, емоційну зрілість, здатність приймати довготермінові рішення, робити складні прогнози та й взагалі мати справу з відтермінованим задоволенням. Також повільніше йде мієлінізація волокон асоціативних шляхів, нарощується відсоток "білої речовини", що забезпечує здатність самостійно навчатися.

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Довго розвиваються зони мозку, які вважалися раніше дитячими: ті, що відповідають за гнучкість мислення, за глибоке навчання тощо. Є гіпотези, що це пов’язане з впливом екології, пристосуванням мозку до гаджетів або ж тим, що нині у віці 18–28 люди не змушені приймати життєво важливі рішення, приміром, укладати шлюб, дбати про власне житло, обирати вакансію тощо.

Люди стають аксолотлями

Аксолотлі, личинки амбістом – земноводні, схожі на саламандр, можуть жити самостійно, здобувати їжу та захищатися, розмножуватися, але дорослими особинами вони так ніколи й не стають. Проте якщо зробити середовище некомфортним – холодним та недостатньо вологим – вони дозрівають.

Які підлітки від 18 до 28 років? Дослідження довели, що ці люди мають відчуття нестабільності, "чернетки" життя, а не справжнього, занадто зосереджені на собі, оптимістично дивляться на власне майбутнє (вважають, що в них все попереду і що колись зможуть досягнути значних висот).



Сучасні підлітки думають про розваги та живуть з батьками до 28 років / Фото Unsplash

Для більшості – це веселий та вільний час, вони обирають підлітковий стиль одягу та розваги, мало зважають на авторитети та запропоновані соціальні ролі, налаштовані більше на освіту та ситуативні заробітки. Все більше людей до 28 років живуть з батьками і ще не відчувають себе цілком дорослими. 76 % із них не мають постійних любовних стосунків.

Чому більшає тих, кому "хочеться на ручки"

Одне з важливих завдань підліткового віку – відпрацювання форм протистояння тиску інших, захисту своїх особистих кордонів. Раніше це відбувалося ще до завершення школи, нині ж все більше раціональних, спокійних та слухняних старшокласників, а настрій "проти всіх" та підлітковий виклик скоріше притаманний людям 22–28 років.

Переважна більшість людей до 30 років націлені на тимчасові стосунки, "проби та помилки", неминучими є розриви стосунків, які теж сприймаються по-підлітковому болісно. Простіше кажучи, хочеться "на ручки", батьківської ласки, а не партнерських стосунків, пристрасті та кохання.