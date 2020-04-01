Несколько способов, как дети могут поддерживать общение с бабушкой и дедушкой на карантине

Мы должны помнить, что пожилые люди являются, наверное, наиболее уязвимыми среди групп населения во время пандемии COVID-2019. Хотя посещение бабушек и дедушек запрещено, родители не могут полностью изолировать их от общения со своей малышней.

Люди на период карантина должны продолжать социальную связь с друзьями и близкими, в том числе и людьми пожилого возраста, пишет Mind Body Green.

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Вот несколько идей, которые помогут ребенку оставаться на связи со своими бабушками и дедушками.

Позвоните близкому человеку и услышьте их истории

Попросите своих детей позвонить бабушкам и дедушкам и познакомиться с ними поближе. Какой была их жизнь, взросление, и чем она отличалась от сегодняшней? Какова их любимая история из взросления? Как бабушка и дедушка встретились?

Можно даже спросить о веселых историях из детства мамы или папы. К тому же, вы можете записать эти истории на аудио или видео и сохранить их для всей семьи.



Дедушка играет с внуком / Фото Unsplash

Сохраните их лучшие рецепты и спросите совета при приготовлении еды

Запись специальных семейных рецептов, которыми бабушка удивляла всех гостей, является одним из самых любимых детских проектов. Посоветуйте детям спросить у бабушки главные секреты и приготовьте это вместе. Можете даже попробовать передать кусочек блюда близким, если это возможно.

Составьте генеалогическое дерево

Многое из того, что мы хотим знать о нашей семье, остается в памяти наших старших родственников. Позвоните членам вашей семьи и попросите их сообщить вам важную информацию, а затем сложите семейное дерево для всех.

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Создайте собственные открытки и отправьте их бабушкам и дедушкам

Если ваши дети ищут что-то креативное, сделайте с ними красивые открытки для пожилых людей. Это полезно и интересно. Малыш может отправить их не только родным, но и в местный дом престарелых. Это строит ценные жизненные и социальные навыки.

Сделайте домашнее видео

Визуализация дня помогает детям формировать критические навыки мышления в будущем. Предложите им написать сценарий и снять фильм, чтобы поздороваться с родственниками, которые сейчас не могут посетить вас.