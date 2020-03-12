Невероятные украшения для женщин: как семья Козий сделала хобби успешным делом жизни

Семья Козий из Львова уже более 20 лет занимается собственным делом – изготавливает невероятно красивые украшения ручной работы. Изделия они создают в технике горячей эмали на меди.

Как семье удалось сделать хобби делом жизни и создать из этого прибыльный бизнес, – рассказала Роксоляна и Ярина Козий эксклюзивно для "Семьи 24".

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С чего все началось

В 1991 году после поездки в Канаду семья познакомилась с украинским художником в диаспоре, Емельяном Телижиным, который на то время работал в области церковной архитектуры и монументального интерьера. Именно он и дал художникам мастер-класс и первые уроки в технике горячей эмали на меди.

"Вернувшись во Львов, мы стали экспериментировать, изучать эту технику по книгам, посещали мастер-класс Александра Бородая", – отметила Роксоляна.

По ее словам, эмаль достать в те времена было сложно, привозили даже из Европы. "Начинали мы с техники ямочной эмали – изготавливали рельефные нагрудные иконки и медальоны с украинским орнаментом, выемки в них заполняли эмалью. Это самая древняя техника горячей эмали. При помощи этой техники изготовлены золотые княжеские украшения Киевской Руси", – говорит мастерица.

Впоследствии семья перешла к технике живописной эмали. Сначала изготовляли станковые произведения (картины: натюрморты, ню, пейзажи, абстракцию), позднее перешли к изготовлению украшений. В этой технике команда каждый раз достигает интересных результатов через постоянные эксперименты.

Кто из членов семьи занимается этим бизнесом

"В нашей семье семейным делом занимаются все: отец – Григорий Козий, мама – Роксоляна, старшая сестра Мария, младшая – Данька и я", – признается Ирина.

Девушка заверила, что привлечение к бизнесу происходит как-то очень естественно, само собой. Старшая сестра подключилась к процессу изготовления украшений с 8 лет.

Родители предложили ей попробовать что-то такое сделать, скорее, как интересную игрушку в семье художников. Позже, когда она уже подросла, это стало ее полноценно интересовать – и как заработок, в частности. Так, она вошла в бизнес, изменив направление с картин к украшениям. Я же сначала просто баловалась, а потом поняла, что все-таки семейный бизнес – это очень интересное дело, которое не хочется бросать,

– ответила Ярина.

Интересно, что каждый из членов семьи имеет собственный стиль: Роксоляна (мама) – строгий, черно-белый, Ярина – тяготеет к геометрическим узорам, а Мария любит яркие цветочные принты. Они знают весь процесс от начала и до конца и обязанности других. Я знаю все обязанности своего отца, мамы, сестры и мои, поэтому легче находить подход и контролировать процесс выполнения.



Семья Козий / фото 2014 года из фейсбук-страницы "Эмали Козий"

По словам девушки, семейное дело – это понимание друг друга, особенно в художественном стиле. "Когда бизнес является семейным – это как частная ценность или сокровище, и вы ни в коем случае не будете работать как попало. Мне кажется, что это приносит огромное удовольствие и отдачу", – заключила Ярина.

Кто покупает украшения семьи Козий

Украшениями семья занимается уже давно. Со временем к труду Роксоляны с мужем присоединились дочери. Девушки внесли в дизайн много нового, другой современный подход, а в технике эмали получили новые интересные эффекты.

Часто семья видит свои украшения на женщинах во Львове, Киеве и других городах Украины и не только. Француженки, итальянки, грузинки, полячки, а также женщины из Америки, Канады, Швеции, Германии, Австралии, Чехии и другие с удовольствием заказывают ручные изделия.

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За украшениями к семье Козий обращаются и известные люди, также часто покупают украшения на подарки.

Где семья ищет вдохновение? По словам мастеров, повсюду – в природе, цветах, искусстве, путешествиях и даже в своей семье. А больше всего в женщинах и девушках, которые заказывают у них украшения. "Лучшая работа в жизни та, что приносит удовольствие. А если она приносит еще и прибыль, то это можно считать счастьем", – признается Роксоляна.

Невероятные украшения семьи Козий: фото из фейсбук-страницы "Эмали Козий"

Дочь Роксоляны Ярина добавляет, что изготовление оригинальных украшений – это семейный бренд, где каждый член семьи является автором украшений в технике горячей эмали на меди. Их украшения предназначены для тех, кто ценит авторское творчество.

"Эмаль – самая непредсказуемая техника в искусстве, ведь художник работает в соавторстве с огнем. Благодаря этому произведения, выполненные в технике горячей эмали, уникальные и неповторимые", – сказала Ярина.

Как семья популяризирует бренд украшений

Члены семьи создали страницы в социальных сетях, каталог, а также начали продавать и рекламировать "Эмали Козий" в интернете, создали собственный брендовый стиль. Сейчас их украшения продаются в галереях Львова, Киева, Одессы, Жовквы, Польши и Франции.

"Раньше мы были более такими маленькими и локальными, теперь уже немножко разрослись и распространяем бренд дальше. С начала дела они участвуют в выставках, фестивалях, ярмарках в Украине и за рубежом. Иногда украшения передаются в Польшу, Америку, Австрию, Бельгию и Францию", – рассказала девушка.

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Как придумали название бренда? По словам мастерицы Ирины, сначала собственного названия, как такового не было, лишь где-то через 5 лет после начала дела семья решила остановиться на чем-то одном, чтобы быть узнаваемыми. Так, они и стали "Авторскими украшениями семьи Козий", а впоследствии – просто "Эмали Козий".