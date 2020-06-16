Невеста решила устроить фотосессию в стиле "первого взгляда", но не для своего жениха, а для бабушки. Ведь девушка подготовила ей сюрприз – надела ее свадебное платье в день своего бракосочетания. Реакция бабушки была трогательной.

"Когда я была маленькой, я представляла, как будет выглядеть мое свадебное платье в тот особый день. Когда мы с подругами играли в переодевания, мы всегда делали вид, что готовимся к нашим свадьбам, и выбирали смешные платья, которые только могли найти", – сказала невеста изданию Family Today.

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Поэтому, Джордина Кливерлисама спланировала, какое она выберет свадебное платье и ее идея закончилась чрезвычайно нежным моментом встречи с бабушкой, который запечатлела фотограф Кортни Петерсон.

Обычно фотосессия "первый взгляд" фиксирует реакцию жениха на свою любимую в ее свадебном платье, но Джордина решила удивить свою бабушку на собственной свадьбе.



Бабушка была потрясена и расплакалась / Фото из фейсбук-страницы Кортни Петерсон

Оказывается, что невеста тайно купила платье, которое ее бабушка надела на свою свадьбу в 1962 году.

Когда бабушка увидела невесту, она расплакалась. "Это был абсолютно прекрасный момент, и все вокруг молчали. Слезы начали течь с лица каждого", – рассказала фотограф. После этого бабушка подошла к внучке, обняла ее и прошептала, что она вышла замуж в этом платье за своего любимого в средней школе.



Свадебное платье на внучке и бабушке (на фото) / Фото из фейсбук-страницы Кортни Петерсон

Эти воспоминания точно останутся в их памяти навсегда, а фотографии будут напоминать об их особой связи.