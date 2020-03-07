Невеста надела на свадьбу костюм тираннозавра вместо изысканного платья: забавные фото и видео

Невеста решила удивить своего любимого и надела на свадьбу необычное платье. Вместо изысканного свадебного платья девушка пришла в костюме тираннозавра Рекса. Из праздничной атрибутики у невесты был лишь красивый свадебный букет.

Кадры, как невеста появляется перед будущим мужем в костюме тираннозавра, успел сделать ее брат и опубликовал их на Reddit.

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"Моя сестра была настоящей невестой динозавров в эти выходные", – написал он.



Жених увидел любимую в костюме тираннозавра / Фото Reddit

На одном из кадров ему удалось сфотографировать и реакцию жениха: тот смотрит на тираннозавра на месте будущей жены с абсолютно невозмутимым выражением лица.

"Кажется, у них была очень хладнокровная свадьба", – пошутил один из комментаторов.

Интересно, что три года назад в сети уже было видео, как еще одна невеста надела костюм динозавтра на свадьбу. Любимый ждал девушку с букетами цветов, но она неожиданно появилась перед ним в не совсем свадебном виде.

Однако пара лишь посмеялась, обнялась и поцеловалась. После эффектного появления девушка сбросила костюм и продолжила фотосессию в свадебном платье.

Смотрите видео: невеста надела костюм динозавтра на свадьбу