Невеста раздала подружкам бездомных щенков вместо букетов: милые фото

Пара из Флориды придумала идеальный способ спасти из местного приюта бездомных щенков. На собственной свадьбе невеста вместо цветов раздала подружкам настоящих собак.

Невеста Тина всю жизнь ухаживала за собаками, которых забирала из приюта, а ее уже муж Анди работает директором в отеле домашних животных. Такую историю рассказала фотограф со свадьбы в Facebook.

Интересно! Женщина создала для себя невероятный свадебный наряд из лоскутков платьев своих знакомых: фото

Молодожены предложили взять животных из приюта, который спасает около 2 тысяч животных ежегодно. "Это было замечательно. Я сконтактировалась с ними и они рассказали, что у них есть 10 щенков из одного выводка", – сказал Анди.

Маленьких щенков пара забрала из приюта

Такой трогательный поступок новоиспеченных супругов разрядил обстановку на церемонии свадьбы. Щенки помогали успокоиться самим молодоженам, веселили гостей, а некоторых даже растрогали до слез. Сами подружки невесты от такого подарка были просто в восторге.



Подружки были приятно удивлены подарком

Интересно, что одного щенка взяли себе и молодожены. У них уже есть етыре животных, однако, по словам Анди, теперь стоит задуматься о собственных детях. Гости на свадьбе тоже выразили желание приобрести щенков.

Невесты подарили свидетелям щенков: фото