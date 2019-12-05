Невеста устроила фотосессию с лабрадором на свадьбе: милые фото

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Невеста устроила свадебную фотосессию с собакой / instagram.com/farlowphotography/

Перед свадебной церемонией невеста Кристен Дюпре очень разволновалась. Поэтому, чтобы успокоиться, она попросила сфотографироваться со своей любимой собакой Зеке – черным лабрадором.

В конце концов все превратилось в волшебную фотосессию, а начинающему Перри Фарлоу удалось поймать связь между Кристен и ее псом. Фото она опубликовала в "Инстаграме".

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Фотограф рассказала, что пары часто привозят на фотосессии по поводу помолвки своих домашних любимцев, однако видеть животных во время фотосессии в день свадьбы – это редкость.

Фотосесія нареченої з лабрадором
Фотосессия невесты с лабрадором

Лабрадор намагався навіть позувати на фото
Лабрадор пытался даже позировать на фото

Він випадково ледь не з'їв весільний букет
Он случайно чуть не съел свадебный букет

Лабрадор постійно був поруч на весіллі
Лабрадор постоянно был рядом на свадьбе

Проте така фотосесія розвеселила наречену
При этом такая фотосессия развеселила невесту

Наречена залишила слід на мордочці тварини
Невеста оставила след на мордочке животного

Погляд між собакою та нареченою був особливим
Взгляд между собакой и невестой был особенным

Перри Фарлоу также рассказала, что приглашение собаки Зеке на свадьбу было одной из важнейших вещей для Кристен и ее мужа, ведь у него даже был подписан коктейль.

Автор: Мария Бондар
Теги: Мир животных Курьезные новости Семья Фото дня Жизненные истории Отношения
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