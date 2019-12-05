Невеста устроила фотосессию с лабрадором на свадьбе: милые фото

Перед свадебной церемонией невеста Кристен Дюпре очень разволновалась. Поэтому, чтобы успокоиться, она попросила сфотографироваться со своей любимой собакой Зеке – черным лабрадором.

В конце концов все превратилось в волшебную фотосессию, а начинающему Перри Фарлоу удалось поймать связь между Кристен и ее псом. Фото она опубликовала в "Инстаграме".

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Фотограф рассказала, что пары часто привозят на фотосессии по поводу помолвки своих домашних любимцев, однако видеть животных во время фотосессии в день свадьбы – это редкость.



Фотосессия невесты с лабрадором



Лабрадор пытался даже позировать на фото



Он случайно чуть не съел свадебный букет



Лабрадор постоянно был рядом на свадьбе



При этом такая фотосессия развеселила невесту



Невеста оставила след на мордочке животного



Взгляд между собакой и невестой был особенным

Перри Фарлоу также рассказала, что приглашение собаки Зеке на свадьбу было одной из важнейших вещей для Кристен и ее мужа, ведь у него даже был подписан коктейль.