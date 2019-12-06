Невеста выбрала своих бабушек для роли свадебных подружек с цветами: волшебные фото

Свадебных подружек с цветами обычно ассоциируют с милыми девочками, однако невеста Линдси в США для своего важнейшего дня в жизни решила избрать своих четырех прекрасных бабушек.

Уважаемые дамы были очень взволнованы таким необычным решением, однако отказать своей внучке они не могли. Такая идея трогательно выглядит на фото, которое опубликовала невеста в соцсети "Инстаграм".

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Невеста придумала волшебную идею, как отметить и привлечь четырех ее бабушек к свадьбе. "Я чувствовала себя такой благословенной, и хотела, чтобы они все были вовлечены в празднике", – сказала Линдси. Поэтому она сделала их своими девушками-цветочницами.



Невеста Линдси со своей старейшей бабушкой / Facebook / @ Natalie Caho Photography

Выражение "девочка-цветочница" чаще всего касается молодых девушек, которые разбрасывают лепестки цветов по проходу, по которому идет невеста между рядами в церкви или во время свадебной церемонии.

Бабушки с удовольствием присоединились к такому мероприятию и радостно посыпали дорожку цветочными лепестками из корзин, на которых была надпись: "Здесь приходит невеста".



Бабушки прекрасно выполнили свою роль на свадьбе / Facebook / @ Natalie Caho Photography

На сказочных свадебных фотографиях видно, что бабушки рады за свою внучку. Интересно, что самой старшей на свадебной вечеринке была 90-летняя прабабушка невесты Кэтлин Браун. Также приняли участие: 70-летняя бабушка жениха Джойс Раби и две прекрасные бабушки невесты – 76-летняя Ванда Грант и 72-летняя Бетти Браун.



90-летняя прабабушка невесты Кэтлин Браун / Facebook / @ Natalie Caho Photography

Невеста Линдси отметила, что бабушки волновались за такие роли больше, чем сами подружки невесты. А фотограф Натали Кахо написала, что за все свадьбы она видела много милых девушек-цветочниц, "но эти четыре леди "сорвали куш". Этим четырем милым бабушкам удалось сделать свадьбу особенной.



На свадьбе были и настоящие подружки невесты / Facebook / @ Natalie Caho Photography