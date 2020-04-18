Незабываемый праздник для всей семьи: 8 компонентов радостной Пасхи на карантине

К сожалению, внезапная эпидемия коронавируса нарушила многие традиции и планы людей со всех стран. Но все же это не помешает семьям порадоваться празднику и наполнить Пасху весельем. Что же мы можем сделать, чтобы устроить незабываемый праздник – читайте в материале.

Журналисты 24 канала подготовили для вас несколько идей, которые помогут провести Пасху радостно всей семьей даже во время карантина.

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8 компонентов радостной Пасхи

Посетите семьей службу онлайн

Главная часть праздника – посещение церкви, но во время карантина мы можем только смотреть онлайн-трансляции служб, которые устраивают храмы через ютуб или фейсбук.

Поэтому оставайтесь дома и включайте трансляции. Отметим, что религиозные деятели советуют сделать просмотр видео торжественным и почитаемым. Вести себя как в храме и не воспринимать это, как просмотр зрелища.

Всей семьей разрисуйте яйца

Дети любят такую ​​замечательную традицию. А во время карантина различные способы окрашивания способны надолго их заинтересовать.

Отметим, что можно сделать собственные натуральные красители – с луковой шелухи, краснокочанной капусты, свеклы, куркумы, шпината, заварки черного чая, кофе.



Покрасьте с детьми яйца на Пасху / Фото Free Images

Как интересно покрасить яйца? Предлагаем сделать мозаичное яйцо или омбре. Для первого нужно обычным образом покрасить яйца в три цвета, которые сочитаются друг с другом: к примеру, голубой, синий, фиолетовый. Затем скорлупки снять, взять белые вареные яйца и приклеить к ним скорлупки всех трех цветов, оставляя белые промежутки.

Техника омбре – это когда представлены сразу до 12 оттенков одного цвета. Сделать это легко: сделать растворы искусственных красителей различной концентрации или опускать в стакан с красителем яйца на 1-2 минуты. От того, как долго держали в растворе, зависит интенсивность оттенка.

Смотрите телепрограммы о Пасхе

На праздники украинские телеканалы обещают информационную кампанию "Пасха дома". В серии телепрограмм публичные лица будут делиться своими рецептами куличей, способами украшать жилище, красить пасхальные яйца, рецептами для пасхального стола и т.д. Также пройдут программы об истории и традициях праздника, которые будут интересны и полезны детям.

Приготовьте куличи вместе

Это может стать важной семейной традицией – приготовление куличией и других видов традиционной пасхальной выпечки вместе с детьми. Привлекайте малышей к декорированию, доверяйте им частично процесс подготовки теста.

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Как святить куличи? Для освящения куличей в городах священнослужителей будут приглашать в пекарни, на заводы или в магазины, а все желающие смогут купить куличи уже освященными. В селе верующие рассматривают вариант выставить пасхальные корзины за ворота, чтобы священник прошелся по улицам и освятил их.



Испеките кулич всей семьей / Фото Uainfo

Украсьте квартиру

Во время самоизоляции такое декорирование придаст ощущение праздника, а для детей превратится в увлекательное занятие. Можно использовать пасхальные свечи, или украсить обычные самостоятельно, сделать цыплят из бумаги или ткани, цветы, пасхальное дерево, красивые подставки для яиц – что угодно. Также можно использовать воздушные шарики.

Поздравьте родных с праздником

Наши бабушки и дедушки больше всего рискуют во время пандемии, поэтому медики советуют воздержаться от встреч даже с родными. Однако есть несколько идей, чтобы они не чувствовали себя одинокими на праздники. Например, видеозвонок – так можно не только поздравить, но и дать малышам почитать стишок бабушке или дедушке.

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Или можно сделать вместе лучшие фото и переслать их родным, спеть любимую песню стареньким и тому подобное. Такие фото и видео точно порадуют близких. Религиозные деятели говорят, что такой образец любви к ближнему больше настроит детей на пасхальный порядок, чем посещение храма во время карантина.

Начните новые праздничные традиции

Поскольку времени много, можно создать какие-то развлечения именно к этому празднику. Например, приобретите или распечатайте из интернета раскраски на пасхальные сюжеты и вместе с детьми разрисуйте. Или те же картины, на которых следует найти десять отличий (их сейчас легко найти) и поиграйте. Можно сыграть в "Крокодила" с тематическими к Пасхе словами.



Создайте собственные традиции на Пасху / Фото Pinterest

Устройте пасхальные развлечения

Организуйте для детей поиски шоколадных яиц. Если не приобрели именно такие сладости, это могут быть киндеры или бумажные яйца с конфетами внутри. Спрячьте в квартире, а дети пусть "охотится" на сладости.

Или набейте игрушечного зайчика сладостями и прицепите к дереву, а ребенок должен разбить его бейсбольной битой. А когда малышам это удастся, на них посыплется гора конфет.

Еще больше игр и развлечений для детей на Пасху – читайте в нашем материале.