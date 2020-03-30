Незапланированные каникулы: чем занять детей во время карантина

Вынужденные каникулы продлили до 24 апреля. Из-за карантина закрыты офисы, школы и детские сады, а родители встают перед вопросом "Чем занять детей на время карантина". Это особенно актуально именно сейчас, когда сами родители работают удаленно, а непоседливая малышня без занятия способна превратить дом в хаос за считанные минуты.

Интересно, что наличие в доме обычного принтера способно кардинально изменить ситуацию. Это также поможет в случае, если вы работаете из дома, а в доме, кроме мелких дошколят, есть еще и школьники, которым нужно продолжать обучение.

Как подготовиться

Пока вы будете заняты собственной работой, детей в доме также можно развлечь интересными и полезными заданиями, а в завершении дня можно весело провести время вместе, например, за настольной игрой или головоломкой, созданной руками детей. Так что же для этого нужно? Всего лишь определенные базовые канцелярские принадлежности и обычный принтер.

Для этой цели лучше всего подойдут производительные принтеры Canon серии Pixma G, ведь они имеют встроенные чернильницы с большим запасом краски, уровень которой очень удобно отслеживать. Кроме того, эти принтеры очень экономичны. Так, стоимость цветной страницы на струйном принтере Pixma G – 0,31 гривны. Кроме того, распечатать изображение можно прямо со смартфона или планшета.

Также вам понадобятся шаблоны для печати. Но искать что-то в интернете нет нужды, ведь на сайте Creative Park уже собрано множество идей для фигур, игр и других разнообразных изделий из бумаги.

Как развлечь детей на карантине

Отличным вариантом занять детей на день будет настольная игра. Пусть они соберут и разрисуют ее самостоятельно из готовых распечатанных элементов. А пока детвора будет занята задачей – вы сможете спокойно работать в домашнем офисе.

Все, что нужно, это скачать шаблоны и распечатать их. На сайте Creative Park можно найти настольные игры, головоломки и даже небольшой домашний театр. Кроме того, детей можно заинтересовать не только созданием игр из бумаги – с помощью готовых шаблонов они могут даже обучаться и развиваться.

Настольная игра

Деткам будет интересно создать что-то самостоятельно, без вашей помощи. Вам нужно будет только дать им материал и время от времени присматривать за тем, как они создают что-то своими руками.

Загрузите готовый цветной шаблон на сайте Creative Park и распечатайте на домашнем принтере.



Настольная игра позволит развлечься вместе после рабочего дня

Малыши смогут самостоятельно разрисовать игровое поле и фигурки, лишь дайте им набор цветных карандашей. Такие занятия развивают воображение и детское творчество. Так вы сможете занять детей интересными заданиями, а после того, как они закончат, можно всей семьей сыграть в приключенческую игру.

"Рыбалка"

Еще одна простая игрушка из бумаги, которая заинтересует деток. Все по-прежнему просто. Скачиваете шаблон с сайта и печатайте его на цветном принтере. Детям лишь нужно будет вырезать элементы, а вы объясните им, что нужно делать. Этой задачей вы точно отвлечете детей на некоторое время.



Интересная "Рыбалка" точно понравится детям

Ничего сложного в таких изделиях из бумаги нет. Дети вполне могут справиться самостоятельно. Им будет интересно и весело проводить время за созданием собственной игры и вырезанием забавных фигурок.

Борьба Сумо

Замечательный способ занять детей творческой работой, а в конце дня развлечься вместе. Пока дети будут вырезать и склеивать напечатанные на принтере шаблоны – вы сможете спокойно работать, не отвлекаясь.

Если детей двое – эта игра затянет их на долго. Сначала загрузите и распечатайте вот этот шаблон. Малышам нужно будет вырезать фигурки и сложить их. Всегда можно распечатать черно-белый вариант, вместо цветного и попросить детей разрисовать героев с собственными пожеланиями.



Игры из бумаги позволят весело провести время вместе

После того, как все собрано – можно вместе поиграть, сделав перерыв в работе, или же после рабочего дня. Деткам будет весело не только самостоятельно создавать игрушки своими руками, но и играть вместе с вами.

На сайте Creative Park есть много разнообразных игрушек, головоломок, пазлов и наборов для обучения, создавать которые можно с помощью обычного принтера. Все удобно сгруппировано по возрасту и разделам.

Кроме того, там можно найти множество фигурок животных, транспорта и архитектурных сооружений, которые заинтересуют детей любого возраста, ведь для сборки доступны как обычные 2D рисунки, так и продвинутые 3D пазлы, из которых можно собрать как простые дома, так космические ракеты и даже лунный модуль.

Как видите, обычный домашний принтер будет полезным не только для домашнего офиса. С его помощью можно развлечь детей и отвлечь их созданием интересных бумажных игрушек. Пока вы работаете, дети будут играть и не отвлекать вас от работы, а после ее завершения можно весело провести время вместе.